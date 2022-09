Escrache: Celeste González descubrió a un vecino que la filmó mientras tomaba sol

Muy interesada en difundir sus conocimientos en sexualidad, Celeste González sigue muy activa en las redes sociales, sus plataformas y a través del aire de la radio Pop 101.5.

La sanjuanina está al frente de "Escuela de Sexo" tanto en la obra teatral como en los medios en donde habla, sin prejuicios de las bondades del sexo practicado con respeto y libertad.

Este fin de semana, Celeste usó su cuenta de Instagram para compartir un llamativo momento que vivió cuando tomó sol. A través de sus historias la ex chica Playboy comentó: "Mi vecino me filma desde el balcón, mientras yo me filmo para ustedes", explicó.

Si bien la modelo no compartió la cara del curioso, dejó a la vista su colaless al lucir una bikini taparrabo que enloqueció a sus seguidores.

Luego del sol y el relax, González sugirió un "box sensual" a través de su shop escuelita.