El Bailando tiene su primera baja y ya buscan reemplazante

Si bien la llegada de Flor Vigna causó sensación en el Bailando, la novia de Luciano Castro ahora daría un paso al costado a pocos días de haber comenzado el certamen conducido por Marcelo Tinelli.

En la pantalla de América, el programa volvió luego de varios años con famosos reconocidos e influencers emergentes.

Ahora todas las miradas están puestos en Cande Lecce, quien reemplazará a Vigna en la competencia.

La joven es actriz y modelo y está lista para esta nueva prueba: "Mirá, hace días que se empezó a correr el rumor. Yo obviamente consulté y me dijeron que todavía no me podían decir nada de la producción", contó Cande a la revista Pronto y sumó: "la realidad es que a mí me encantaría. Sería un gran sueño".

Al parecer, Flor Vigna será parte de dos o tres galas solamente del certamen de baile de Tinelli y por cuestiones laborales dejará el programa con una salida elegante.

¿Quién es Cande?

La mediática se presentó así misma y dijo: "Me vine de Olavaría hace dos meses a Buenos Aires. Y la verdad que surgió la posibilidad de intentar hacer algo artístico y dejé todo sin pensarlo. La estoy peleando mucho. Buscando oportunidades, escuchando. Desde el día uno estoy en campaña para entrar, la estoy remando", reveló.

Lecce también quedó vinculada al ex de Juli Poggio, Lucca Bardelli y al mismísimo Mauro Icardi en una crisis del jugador con Wanda Nara.

"Soy una soñadora constante, con un objetivo claro. Soy muy enamoradiza, pase por muchas situaciones difíciles que algún día contaré, pero a pesar de todo acá estoy, poniéndole el pecho a las balas y voy por mis sueños. Soy actriz, cantante y amo bailar… así que estoy preparada para todo lo que venga".

"¡Y voy por todo a la pista! Marcelo me parece muy atractivo jaja así que ahí puede haber un ida y vuelta", cerró diciendo.