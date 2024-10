El "Cantando" sigue cuesta abajo y muchos se quieren ir

En las últimas semanas, todos los canales presentaron sus realities del prime time para comenzar a competir por la mejor cifra de audiencia.

Los primeros fueron los del "Cantando 2024". El ciclo de LaFlia, con sugerencias de Marcelo Tinelli y la conducción de Florencia Peña, presentó a muchos mediáticos y pocos famosos. Ahora y en competencia directa con otras competencias, el certamen de canto se prepara para dar un vuelco radical que intentará mantener a los televidentes interesados.

?? Tensión en la sentencia ??



Esta noche en el Cantando 2024, los participantes enfrentarán el desafío de votar entre ellos mismos. Mañana sabremos que pareja abandona el programa. uD83DuDE31



¿Quién crees que se va? uD83CuDFA4uD83DuDC94



uD83DuDCFA #Cantando2024 #AméricaTVPy pic.twitter.com/r8gOaYG5W4 — América Paraguay (@AmericaTVPy) October 8, 2024

En LAM, Ángel de Brito lanzó una bomba informativa relacionado con el reality de América al revelar que el certamen dará un salto significativo al pasar a la modalidad de transmisión en vivo a partir de la próxima semana.

Yo cuando mi mamá me estaba retando y se daba vuelta #Cantando2024 pic.twitter.com/Pr4e7CtIEG — Metiste Un Tuitazo (@UnReTuit) October 2, 2024

Nueva conducción

Por si esto fuera poco, Flor Peña se bajará de la conducción: "Flor Peña se va de gira y la semana que viene solo va a conducir dos programas. Entonces entra otra persona. Miércoles, jueves y viernes, un varón se hará cargo de la conducción". Luego del misterio, se supo que será Fernando Dente quien tome las riendas durante la ausencia de la actriz que llegará a Cuyo con Mamma Mía.

No todos podían cantar para el culo alguien tenía que hacer eco al nombre del programa y CANTAR, reina.#Cantando2024 https://t.co/qqNQ7SBMTI — Ale | uD83DuDC8C (@Ale_Time7u7) October 2, 2024

"Después de la eliminación del martes, comienzan los súper duelos. En esta etapa, los participantes se enfrentan todos contra todos, y de cada pareja, una quedará eliminada". Esta nueva dinámica promete elevar la tensión y el nivel de exigencia para los concursantes.

Eliminados simultáneos

La semana entrante se perfila como una verdadera catástrofe para los participantes, porque según De Brito los duelos serán moneda corriente: "El martes habrá un eliminado, el miércoles, tres súper duelos con tres eliminados; el jueves, otros tres afuera; y el viernes, otros tres. Si hacemos la cuenta, la semana que viene se eliminan diez participantes".

NACHA SE ABURRIÓ Y MANDÓ TODO A LA MIERDA. AMO #Cantando2024 pic.twitter.com/JB0yhlYT7A — Sebastian (@MrSebastianMora) October 8, 2024

Entre las novedades, el conductor de espectáculos agregó: "El miércoles también se suma el VAR con tres figuras con dos o tres puntos para arriba o para abajo, o sea van a tener mucho poder. El VAR va a dar su opinión sobre el participante y después va a cuestionar al jurado".

Rating

Más allá de los duelos y modificaciones, no es una novedad que el programa enfrenta serios desafíos en términos de audiencia, luchando por captar la atención de un público que no elige el ciclo. En su novena emisión, el certamen tocó fondo con un rating de apenas 1.0 punto, mientras que su competidor directo, "Bake Off Famosos", arrasó con 15.0 puntos.

Frente a esta realidad, el Cantando deberá reinventarse para no quedar en el olvido.