Escándalo en LAM: Fernanda Callejón dejó el móvil a los gritos

Este lunes en la noche, la pantalla de América vivió un tenso momento durante el programa LAM, a cargo de Ángel de Brito. En ese momento, un importante evento en el Teatro Colón se estaba realizando y desde allí, María Fernanda Callejón muy amablemente se acercó para hablar directo al piso.

Desde que comenzó su relación con Fernando Gamboa, la mediática se muestra feliz luego de su fracaso amoroso con Ricky Diotto.

María Fernanda Callejón y Fernando Gamboa hablaron de su relación en #SociosDelEspectáculo: "fuimos novios en los noventa". uD83EuDD70#loviensocios pic.twitter.com/lHbU60Ou3V — eltrece (@eltreceoficial) June 11, 2024

Apenas agarró el micrófono, Callejón saludó y fue Nazarena Vélez la primera en hablar con la ex vedete. La madre de Barbie Vélez le propuso a Fernanda hablar de Marixa Balli, quien tuvo un enfrentamiento con Guillermo Coppola en una emisión de LAM hace unos meses en el que relató que Callejón estuvo internada y enyesada luego del accidente que tuvo con el manager hace 30 años, informó Pronto.

“Hablemos de Marixa”, le pidió Nazarena y Fernanda explicó: “Yo lo vi cuando estaba en plena rutina diaria y mi niña y me llamaban. La verdad que no podía contestar y lo vi después”, aseguró y luego reveló que habló con Coppola sobre el tema.

“Lo que pude ver, porque entendí que me estaban llamado de LAM, fue la pelea menos pensada. Nunca lo vi a Guillote así de nervioso, pero lo único que te puedo decir es que los dos decían la verdad, pero con diferentes miradas”.

“Vos sabés que yo trabajé de panelista y me tocó en C5N en un año muy duro electoral en donde se pasaban todo tipo de informes y muchas veces me tocó ver informes de Marixa y Rodrigo, y yo no sé si me estás escuchando ahí negrita”, dijo buscando a Balli en el estudio.

uD83DuDCA5 María Fernanda Callejón, con su actual y ex en el Teatro Colón



La actriz se acercó a una gala junto a "El Negro" Gamboa.



Ricky Diotto también dijo presente junto a Delfina Bosco.



Cc #LAM en América TV uD83DuDCFA @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/9TR7Mggj5i — América TV (@AmericaTV) June 11, 2024

“Yo no me hubiese atrevido nunca, antes de preguntarte. Me re defendiste, pero nadie te lo pidió. Igual está todo re contra bien y me parece que cada uno dijo lo que sintió, imagínate que yo viví un accidente desde un lugar y estuviste conmigo, por su puesto”.

“Te amo Marixa y hemos pasado los mejores momentos y hemos hecho exitazos juntas, pero yo sentí que vos dijiste algo de la competencia y yo jamás sentí que competíamos, estábamos la Pradón, vos y yo”, recordó Callejón en referencia al cruce.

Luego, aseguró que la morocha había dicho que bailaba mejor que ella y cuando le consultaron si estaba enojada, Fernanda aseguró: “¿Enojada? Bueno, ¡ustedes son divinas! Chau Naza, te quiero mucho”, lanzó con ironía mientras se quitaba el auricular.

uD83DuDFE1 María Fernanda Callejón generó un momento tenso en un móvil de LAM tras haber rechazado ser panelista del programa: "Un besito para ustedes que dicen que cobro fortuna para ir".



uD83DuDCB0 "Por 65 mil pesos no salgo de mi casa. Encima tengo que pagarlo por actores y me hacen los… pic.twitter.com/9jkV9BjOjF — Boing 97.3 (@radioboing) June 11, 2024

“No quiero hablar si creen que estoy enojada, ahora si me enojé”, dijo y luego agregó: “Cuando digo las cosas creen que estoy enojada que prefieren ¿Qué diga las cosas por detrás? Estamos charlando, bánquensela”.

Para cerrar Callejón lanzó: “Se creen que son santitas, me dieron duro y parejo. Bastante amable fui en darles esto”, también aseguró que pagan poco cuando la invitan a la televisión y, que por $65 mil pesos, no sale ni de la casa.