A los 77 años, Eduardo Costantini volverá a ser padre

Luego del polémico "té de tanga", el polémico "gualicho" con el que la mendocina Elina Fernández habría conquistado al empresario millonario Eduardo Constantini, ahora los esposos anunciaron un embarazo.

Con una diferencia de 43 años, el dueño del Malba y su mujer compartieron un posteo en redes sociales en donde manifestaron: ''Más que felices y emocionados de contarles que... estamos embarazados''.

Elina, la esposa de Eduardo Constantini, anunció que está embarazada: “Felices y emocionados” pic.twitter.com/eNJGGgletI — Clarín (@clarincom) June 22, 2024

Hace tiempo, Fernández había expresado su deseo de ser madre durante una entrevista periodística: ''Sí, por supuesto. Muy pronto. Va a llegar muy pronto. Dios ya lo decidió''.

Con esta casi primicia a Caras, la rubia se emocionó por el feliz momento que está viviendo y así lo hizo saber: ''No podemos decirlo todavía, pero falta muy poco. Eduardo me va a reventar, va a haber una sorpresa más adelante, todavía no puedo decirlo''.

Prolífico

Hasta el momento, el mediático de 77 años es padre de siete hijos, tal como lo detalló Elina: ''Le encantaría ser padre de nuevo. Se vuelve loco. Tiene siete hijos, 21 nietos y 4 bisnietos. Los nietos tienen desde 35 hasta 1 año. Y los bisnietos, tres, cuatro, cinco años. Con ellos tenemos una relación hermosa, son divinos''.

Para cerrar Fernández aseguró: ''Nosotros nos conocimos y al mes y medio ya estábamos pensando en nuestros hijos. Desde 2021 siempre preparamos nuestra casa con un cuarto para un bebé. No está decorado temáticamente, pero sí está asignado... Soy extremadamente cariñosa. Mi hijo o hija verá a una mamá muy dedicada, alegre y muy trabajadora'', cerró.