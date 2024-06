Costa fue echada de una importante producción teatral

En medio del éxito arrasador de la obra musical "Legalmente rubia", protagonizada por Laurita Fernández, se conoció una inesperada baja del brillante elenco.

Se trata de Costa, quien fue desvinculada del show que se presenta en el Teatro Liceo y ahora, finalmente la producción confirmó la noticia.

En un comunicado compartido a la prensa, expresaron: "Ante la información que circuló en el día de hoy respecto a la continuidad de la Sra. Costa en el elenco de Legalmente Rubia, el equipo de producción confirma la no renovación de su contrato atendiendo a su solicitud y aceptando sus múltiples compromisos laborales que le impiden continuar la temporada en cartel", comenzaron diciendo.

Luego sumaron: "Legalmente Rubia continuará llevándose adelante con sus funciones de miércoles a domingos y desde el 9 de julio agregando también los martes".

Razón del despido

En el comienzo de la semana, el periodista Pampito contó en Intrusos (América TV) esta llamativa baja: "Habrían bajado a Costa de Legalmente Rubia, acaba de pasar recién. Habría tenido una reunión en este momento. Dicen que venía con distintos problemas con la producción".

uD83DuDED1 ÚLTIMO MOMENTO: habrían bajado a Costa de "Legalmente Rubia"



"Me cuentan que acaban de separarla de la obra. Estaba muy contenta... ella está con mucho trabajo, está pasando un gran momento laboral. Me cuentan que ella no tomó muy bien la reunión, estaba muy caliente con la decisión", detalló el periodista.

"Me dicen que se sumaron muchas cosas y la producción decidió correrla", agregó Pampito en la pantalla de América y recordó que Costa subió a sus redes sociales momento de la puesta durante el fin de semana.