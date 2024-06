Versión desmentida: Duki y Emilia Mernes no se casarán

En los últimos días, un enigmático en la pantalla de América, aseguró que Emilia Mernes y Duki están pensando en formalizar la relación con el casamiento.

carito muller, las nuceras y no se quien más están armando tremendo quilombo d nuevo, argentina le rompió el culo a los chilenos putos y supuestamente duki y emilia se van a casar, esto es argentinA pic.twitter.com/yVXJoW27EZ — julieta (@Julitaaa112) June 26, 2024

Todo sucedió en LAM, el ciclo de espectáculos conducido por Ángel De Brito: “Es un casamiento, los dos son famosos, relación heterosexual, ella baila muy bien, pero no es bailarina, es cantante y es una bomba. Él es cantante y produce música. Son jóvenes, primer hervor, ambos muy talentosos, argentinos, tapa acá y en el exterior”.

Quien llevó la primicia al piso, fue Fernanda Iglesias quien aportó: “La fuente que me escribió, me dijo que es en invierno, no me aclaró si de acá o de allá. Pero parece que se casan en la Argentina y es inminente”, explicó y sumó: “Hay un dato que confirma todo: hubo prueba de vestuario. Él estuvo midiéndose el traje en Armani”, destacó la panelista.

Después de varios minutos de intriga, terminó por revelar: “Quienes se casan son Duki y Emilia Mernes. Este chisme llega desde Madrid porque están allá y ahí se mandó a hacer el traje”.

Desmentida

Con el paso de las horas, se supo que la noticia era falsa, que los músicos no estaban por casarse sino que se trataba del look de los artistas para asistir al casamiento de Paulo Dybala y Oriana Sabatini.