Chau Furriel: Guille Valdés nuevamente soltera

El amor y la pasión va y va en el mundo del espectáculo local y, lo que parecía una relación fuerte, no llegó a buen término. En los últimos días, se conocieron algunos detalles de la separación sorpresiva de Guille Valdés y Joaquín Furriel.

¿Qué pasó entre la pareja?



A pocos mese de blanquear su romance, los mediáticos decidieron terminar y fue la ex de Marcelo Tinelli quien salió a explicar el por qué de la ruptura.

Detalles

Todo comenzó con un enigmático de Ángel de Brito en LAM (América) quien anunció una separación de famosos: "Hace 20 días están separados. Hablé por teléfono con Guillermina. Me aclaró lo que había pasado, me dijo que tuvieron un año hermoso, que no fue por terceros en discordia ni por la distancia, porque él está trabajando en España", relató la periodista.

"Me dijo que se estaban conociendo, que estaba todo bien, y me dijo así: 'Aprovechamos todos los momentitos que podíamos estar juntos, pero no funcionó como pareja. Lo re quiero, voy a hablar siempre bien de él. Fue todo en armonía. A cualquiera que me pregunte por él le voy a hablar bien porque es un tipo extraordinario'", sumó la panelista.