En tanga, Mónica Farro estrenó obra en la calle Corrientes

Este jueves y bajo la producción de Aldo Funes y la dirección de Carlos Nieto, debutó en calle Corrientes la obra teatral "El Plan" con Mónica Farro junto a un gran elenco.

Alejandro Müller, “Chiqui” Abecasis y Kitty Locane completan el equipo que la tiene a la mediática más sensual y divertida que nunca.

Siempre polémica, la rubia volvió a hablar de los rumores de separación de su marido Leandro Herrera y sobre el tema no dudó en decir: "Las parejas discuten y eso...", comentó pero no descartó que las cosas no anduvieran bien.

La obra

"El Plan" es una comedia que cuenta la historia de dos hermanos con una relación muy particular, Luciano, (Alejandro Müller), es obsesivo y fóbico, mientras que Manuel, ('Chiqui' Abecasis), ha dedicado su vida a cuidar de su hermano.

Todo parece tranquilo en la vida de los hermanos hasta que Luciano conoce a Bárbara, (Mónica Farro), mujer con quien entabla un romance virtual. Decidido a llevar la relación al siguiente nivel.

Luciano invita a Bárbara a cenar a su casa. Pero para prepararse para este encuentro, y es aquí donde entra en escena Flor, una terapeuta (Kitty Locane) quien se encargará de ayudar a Luciano a superar sus miedos y prepararlo para la cita.

"El Plan" es una obra que fue aclamada por la crítica, ganando tres Premios Carlos, incluyendo Mejor Comedia Dramática, Mejor Libro y Carlos de Plata como Obra de la Temporada, y en Mar del Plata, Alejandro Muller como mejor actor de comedia en los premios Estrella de Mar.

La combinación de humor y emociones logrará que el público pase un momento especial junto a los cuatro artistas en escena.

Diosa

Para celebrar su gran momento personal y profesional, Mónica Farro posó en ropa interior en su cuenta oficial de Instagram junto con la afirmación: "Hasta de la manera más simple sentite bella".