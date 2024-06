Gladys La Bomba Tucumana fue tentada para casarse

Nuevamente en el tapete de la información, el nombre de Gladys La Bomba Tucumana se volvió tendencia en las últimas horas luego de recibir una propuesta de casamiento.

Su actual novio, Luciano Ojeda le expresó a la mediática su intención de llevar a otro punto su relación, pero la intérprete de "La pollera amarilla", aseguró que no era el momento y sufrió por la decisión que debió tomar ante un acontecimiento tan feliz.

Fue el periodista Pepe Ochoa quien reveló al aire en LAM (América TV) lo sucedido: “Le hicieron una propuesta de casamiento a Gladys. Su novio Luciano Arturo Ojeda y ella no le contestó nada”.

Sorprendidas, las panelistas y Ángel de Brito consultaron: “Pero, ¿cómo no le contestó? ¿Fue en persona?” y Ochoa aseguró: “Le dijo ‘che, me quiero casar con vos’, y Galdys le dice ‘tengo que pensarlo, no sé si es el momento´”.

Acompañamiento

Hace dos años, Gladys estuvo muy presente en la pareja, cuando su novio se enteró que padece de un cáncer abdominal. Por esta terrible novedad, se separaron y ahora están nuevamente juntos.

Pepe Ochoa comentó: “Lo que me cuentan es que se van a casar pero ella no quiere tomar una decisión ahora porque dice que prefiere esperar. Ellos se separaron un tiempo y volvieron”.

Sobre la propuesta, la Bomba aseguró a Teleshow: "Me lo propone todos los días de la vida, todo el tiempo quiere que sea su esposa. Yo hoy no es algo que quiera hacer a la brevedad, y por ahora mmm, no creo. Hace rato que Luciano me pide de casarnos, pero por ahora creo que no es el momento. Él sigue haciendo tratamientos, y yo acompañándolo."

Para cerrar Gladys La Bomba Tucumana dijo: "Cuando el comenzó con el tratamiento de quimioterapia, nos íbamos a casar, yo quería con todo mi corazón, pero nos alejamos un tiempo...hoy estamos juntos, yo lo acompaño. Ahora el casamiento no es prioridad. Sigue en tratamiento: diálisis y chequeos para ver cómo quedó el tumor que tenía”.