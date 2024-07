¡En la lista negra!: Telefe molesto con Marcos Ginocchio

A pocos días de la final de Gran Hermano en donde los tres finalistas, Emmanuel, Nico y Bautista esperan ansiosos el desenlace del juego de Telefe, el ex ganador Marcos Ginocchio tomó una decisión impensada con respecto al ciclo actual del reality.

Según se supo, el salteño decidió que no ingresará a la casa para motivar a los finalistas de esta temporada. Desde distintas fuentes se conoció que el motivo sería que el ahora modelo, quiere cambiar su perfil.

Fue el periodista Juan Etchegoyen quien explicó que las autoridades de Telefe estarían muy molestas por esta actitud de Ginocchio. “Había expectativas por la posible entrada de Marcos a Gran Hermano, yo acá te conté todos los datos. Te revelé en su momento el dinero que exigió el Primo para ingresar. Bueno, las novedades de esta negociación no son buenas”, comenzó diciendo.

Luego sumó: “La realidad es que la posibilidad de que Marcos ingrese a esta hora son nulas, salvo que las posturas cambien de un lado y del otro, el último ganador del reality no ingresará a la casa y por lo que me contaron no creo que ingrese a Telefe nunca más. Marcos y su representante recibieron en su momento una propuesta del canal, la meditaron, pusieron condiciones y esas condiciones no gustaron nada en Telefe. Alguien de adentro de la señal de las tres pelotas me decía un textual lapidario que habría sucedido puertas para adentro: ‘Quién se piensa que es este invento nuestro’. Imagínate cómo están las cosas”, continuó.

A estos datos, Etchegoyen sumó en Mitre Live (Radio Mitre): “A mí me cuentan que el enojo de Telefe con Marcos es total, considerarían que no se está portando bien con el lugar que lo vio nacer mediáticamente. Yo igual les digo que a mí me parece que todo tiene más que ver con su representante y con la familia que con decisiones de Marcos. Alguien de su entorno me dijo que la estrategia por su perfil es hacerlo una figurita difícil del medio y lo están consiguiendo por cómo lo están asesorando. El tema acá es que Marcos, quien me cae fenómeno, no deja de ser un ganador de un reality, tampoco podés generar algo que no es”.

“Y quiero aclarar algo más: el dinero que habría pedido Marcos y su representante no fue el detonante para que Telefe lo rechazara, sino que tiene que ver con muchas idas y vueltas que a la señal de las tres pelotas no le habrían gustado de parte de Marcos. Esto fue a partir de que se pagó esa cláusula en el contrato que al modelo lo dejó libre para trabajar donde y como quiera”, concluyó el conductor.