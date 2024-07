El nieto de Monzón se suma a una competencia televisiva

Tal como lo anuncia a cada momento Telefe, este lunes 15 de julio, a las 22.30 comenzará un nuevo reality en el canal de las pelotas. En esta oportunidad y siguiendo a Gran Hermano, arribará a la pantalla chica, "Survivor: Expedición Robinson".

Como es de esperar, los 25 participantes seleccionados poseen características particulares que los hacen aptos para vivir en condiciones extremas y competir en una isla bella pero muy hostil.

Recientemente, se conoció que el nieto de Carlos Monzón, Agustín fue seleccionado y ya se prepara con todo para el gran debur de la competencia.

El joven de 22 años, además de estar en excelentes condiciones física, es actor y ya apareció en varias series y cortos interpretando a su abuelo por un parecido impresionante. Tal es el caso de la serie que contó la historia de su abuelo, como junto a Juan Minujin, en la historia del representante de Maradona, Guillermo Coppola.

El reality, estará conducido por Marley y el joven, promete darlo todo en cada una de las pruebas que deba vencer. El concursante dejó su hogar en Santa Fe para perseguir su sueño de actor y a a los 17 años se mudó a Buenos Aires, donde trabajó como bachero en una cervecería y vivió en un hostel mientras pagaba sus primeras clases de teatro, informó Clarín.

En su presentación para Survivor: expedición Robinson, Agustín aseguró: “Soy Agustín Monzón, tengo 22 años, recién cumplidos. Soy de Santa Fe. Me anoté en este programa para demostrar realmente quién soy. Me veía en la posibilidad de poder participar en algo así y me volaba la cabeza”.

“Sí, soy de ser una persona auténtica y si te tengo que decir algo te lo voy a decir, pero no me gusta el juego ni de ir por atrás, ni de ‘él dice esto, a mí me cae mal esto’. Somos todos personas y creo que es súper valorable también admirar eso”, comentó el participante.