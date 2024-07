Pedro Brieger sumó una nueva denuncia de acoso

Luego de las denuncias a Pedro Brieger por los casos de acoso sexual en compañeras y alumnas, el periodista especializado en temas internacionales, debió pedir disculpas públicas a sus víctimas.

En este contexto, una de las denunciantes decidió hablar y contó que sintió ante el pedido de disculpas del periodista. A continuación dio detalles del calvario que vivió en manos del acusado.

Para poner en contexto el video de Pedro Brieger, donde pide perdón y dice que cambió hace mucho tiempo... comparto su respuesta amenazante de marzo, cuando lo consulté en mi investigación periodística sobre los cinco primeros casos de acoso sexual. pic.twitter.com/WPbsW4keG6 — Alejandro Alfie (@alejandroalfie) July 13, 2024

Se rata de Victorina De Enciso, que se sumó a la denuncia pública que hizo Periodistas Argentinas y reveló detalles estremecedores.

Denuncia

El colectivo de periodistas presentó una denuncia formal contra el sociólogo y periodista de C5N por acoso sexual con el fin de legislar en contra del acoso laboral y obligar a los empleadores a activar protocolos que resguarden a la denunciante y mitigar este accionar, detalló Pronto.

Un total de 19 mujeres presentaron testimonio en contra de Brieger y una de ellas fue Victorina, quien fue su vecina en el barrio de Belgrano. Entrevistada por el movilero del programa de Ángel de Brito, la mujer detalló: “Una mezcla de emociones, como asco, feo. Escucharlo me revolvió el estómago básicamente porque días atrás había dicho que todo lo que se decía era para perjudicarlo a él y una persecución política”, comenzó diciendo la mujer.

Luego siguió: "Yo era vecina de él en el barrio de Belgrano sobre la calle Vidal. Yo vivía en la planta baja. Un día tocó el timbre, pero él tenía un gatito en la mano. Mi hijo me dijo’ mamá, el vecino vino a regalarme un gatito’. Yo lo miré a este sujeto y le dije ‘no puedo tener gatos’ y cerré la puerta, porque se me vino la imagen de como me miraba”, declaró la mujer.

Afectada emocionalmente, la mujer continuó: “Vivía en planta baja y la terraza quedaba en el último piso. Yo salí del departamento y justo estaba entrando él. Me subo en el ascensor y él entra conmigo y cuando aprieto el botón del piso, él me dice ‘cada vez que salis en bicicleta me calienta mucho ver tu cul* en bicicleta. Y por todo eso y ahora que te veo así, me pongo así’. La víctima relató que el periodista sacó su miembro. “Yo solo me quedé quieta, no pude gritar, no pude contestarle, me paralice”.

El #comunicado de @PeriodistasdArg sobre el pedido de disculpas de Pedro Brieger pic.twitter.com/qhafNfEuGf — Mariana Carbajal (@Marian_Carbajal) July 13, 2024

Victorina quiso denunciarlo, pero al dirigirse a la comisaría, algo la desalentó y la llevó a callarse durante tantos años. “Cuando voy a hacer la denuncia en el camino había un policía. Me paro y le digo: ‘oficial, me pasó esto y esto. Le juro por mis hijos que me pasó’. Y el policía me dice ‘no hace falta que me digas a mí, porque yo te creo pero es tu palabra contra la suya. ¿Qué se hace después de eso?”, declaró.

Para cerrar y angustiada por la situación que vivió, la ex vecina de Brieger confesó que: “Fue tanto el miedo que me generó porque yo vivía con dos chicos que me mudé, me tuve que mudar. Pedí plata prestada y me fui”.