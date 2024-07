Nancy Pazos se quitó la ropa durante su programa de radio

En estos días y fiel a su estilo rebelde y altanero, Nancy Pazos fue noticia por un llamativo momento durante su programa de radio "Ruleta Rusa" en la Mega.

Con el tema de la Ley de Talles instalado, la conductora se atrevió a hablar de su experiencia personal con los corpiños y el problema que tiene con los talles de una determinada nada.

Acto seguido, se quitó la remera mostrando la prenda y agregó: “Este es el corpiño del talle más grande que hace la empresa, no hay más grande. Acá entran las mellizas”, dijo Pazos al tocarse los pechos.

En modo de protesta porque las industrias no confeccionan talles grandes, la periodista Nancy Pazos condujo su programa de radio en corpiño. “Este es el talle más grande”.@CanalNetAr uD83DuDCFA @monticarlos uD83DuDC49 Lunes a viernes de 14:30 a 16 horasuD83DuDCA5 pic.twitter.com/WcKNDLxiMd — #Entrometidos®? (@okentrometidos) June 27, 2024

Sorprendidos por la acción de la mediática, sus compañeros de radio comenzaron a reír y fue el columnista Lucas Mella quien dijo: “Yo le quiero decir a los oyentes que Facu no mira al lado donde está Nancy”, aseguró sobre el momento y con la complicidad de quienes seguían el envío a través de Youtube.

Reincidente

Esta no es la primera vez que la periodista se queda en ropa interior durante su programa de radio. En marzo de 2023, acalorada se quitó la remera y posteó una foto en corpiño en las redes.

Una de las primeras en criticarla fue Yanina Latorre: “Hoy empezó a hablar de los talles. De que si las gordas, las flacas... de que no hay talles. Y se sacó la ropa y quedó en corpiño. Quiso mostrar que le sobraba un poco de teta y se quiso quejar de los talles. No tuvo mejor idea que ponerse tetas. Un compañero se c... de risa y al otro lo incomodó. La b... del día es Nancy Pazos", dijo la panelista de LAM.

Luego sumó: "Se quiere hacer la disruptiva y queda como una ridícula. ¡Mirá si para quejarte de la ley de talles te vas a poner en tetas sin ningún tipo de prejuicio en la mesa de la radio!”, cerró la rubia.