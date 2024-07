Maculopatía, la extraña enfermedad que padece Mirtha Legrand

Siempre vigente y activa, sobre todo en sus programas de televisión los fines de semana, Mirtha Legrand ahora es noticia por la confirmación de un padecimiento que sufre la diva a sus 97 años de edad.

La mediática explicó que se está realizando un tratamiento que la ayuda a mejorar su condición física, debido a que padece "maculopatía", extraño nombre de una patología que preocupó a los fanáticos de la mujer.

Luego de mucha incertidumbre, Mirtha detalló: “Me tratan los doctores Zaldívar para la maculopatía. Me van poniendo una inyección en cada ojo. En el ojo izquierdo ya tengo cinco inyecciones; y en el derecho, seis”.

Este trastorno de la visión, según explicó el doctor Guillermo Capuya habló en Mañanísima, es una enfermedad que a partir de los 75 años una de cada tres personas puede tenerlo. Este afecta la visión central de la persona. "Significa que yo no puedo ver caras, no puedo leer, no puedo cocinar, no puedo manejar. Veo bien de los costados, pero la visión central la tengo perdida, lo cual dificulta la vida diaria”, relató.

Sobre el tratamiento que se realiza la madre de Marcelo Tinayre, el profesional comentó: "La inyección lo que hace es detener la progresión, evitando que esos vasos crezcan detrás de la retina y evitando la maculopatía. Son bastante sencillas y bastante buenas. Se dan una vez por mes al principio, y de acuerdo al oftalmólogo que la vea, verá la periodicidad que requiere”.