Aseguran que Susana Giménez cobró 5 millones de dólares del Estado

En los últimos días, Susana Giménez fue noticia al quedar involucrada en un nuevo escándalo. Según una información, la diva de los teléfonos cobró 5 millones de dólares por hacer la publicidad de una lotería en Santa Fe.

Fue Ángel de Brito quien dio la información en LAM (América TV) y detalló: "La Lotería de Santa Fe anunció que celebra su 36° aniversario con un nuevo sorteo y Susana Giménez es la embajadora del evento, hizo la publicidad".

Susana en la mira

Fue el periodista Rodrigo Villareal quien en X expresó: "5 palos verdes el contrato de Su Giménez por parte del gobierno de Maximiliano Pullaro. ¿Es normal? ¿Es Natural? ¿Hay guita para unos y no para otros? ¿Los trabajadores? Bien gracias Maxi", decía el texto en la red.

Si bien Susana no es la responsable del escándalo, las miradas apuntan a ella por aceptar la propuesta laboral cuando esa plata del Gobierno debería estar destinada a mejorar varias cuestiones de la provincia de Santa Fe en vez de a la promoción del juego.

En la provincia de Santa Fe no hay plata para los docentes los médicos y los jubilados. Pero hay 5 millones de dólares para Susana Giménez por una propaganda de la Lotería de Santa Fe uD83DuDC47 pic.twitter.com/FaWLzaq0M6 — fabio rosales (@fabiorosales2) July 26, 2024

En medio del escándalo surgido en Santa Fe, Amalia Granata, actual legisladora por la provincia salió al aire de LAM (América TV) y dio su opinión sobre lo ocurrido: "El problema no es Susana Giménez. Pero ella fue muy crítica con el kirchnerismo y ella cuestionaba a dónde iban los fondos del Estado, entonces me extraña que haya aceptado ser la cara de la lotería de la provincia, con fondos de la provincia".

"Yo me enteré de esto en plena sesión, entonces empecé a elaborar un pedido de informe porque lo que me llega a mí es que fueron 300 millones de pesos lo que le pagaron. Estoy preparando un pedido de informe para ingresarlo mañana. En la provincia hay una problemática en los colegios, que los chicos van a estudiar en condiciones deplorables. Y estamos hablando de un publicidad, encima sobre juego, con fondos de la provincia", planteó.

SUSANA GIMENEZ COBRO 5 MILLONES DE DOLARES POR UN CONTRATO DE LOTERIA EN SANTA FE.

De donde salió la plata Pullaro?

Siempre la inmunda de Susana ganando plata a costa de un pueblo que detesta! INMUNDA. — Maria Moreno (@MariaMo81940156) July 25, 2024

"No tengo nada en contra de Susana, pero me llama la atención que haya aceptado recibir fondos del Estado para una publicidad, conociendo su ideología y postura política. Hoy no es el momento de destinar plata a una publicidad", sentenció.

Ángel de Brito aportó información y contó: "Esta lotería en particular, siempre elige figuras de Telefe. En 2022 lo hizo Marley y en 2023 lo hizo Donato De Santis".