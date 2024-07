"No son los dueños de mi vida": el inesperado mensaje de Furia

Hace menos de un mes, finalizó la edición más extensa de Gran Hermano en la pantalla de Telefe. Como es sabido, muchos de sus ex participantes pudieron comenzar con nuevos trabajos, motivados por la popularidad ganada en los casi 8 meses de programa.

Con Bautista como el vencedor, el músico apuntalará su carrera con la exposición mediática ganada en el reality de formato internacional. Isabel, Cata y Agostina se animaron a un sitio de contenido para adultos y, finalmente Furia, decidió abrirse del canal de las pelotas para seguir su carrera en soledad.

BANCAS A FURIA?



SI uD83DuDC49RT

NO uD83DuDC49FAV



FURIA EN NETFLIX @FuriaScaglione pic.twitter.com/KkUFBk3Xrd — #??TENDENCIA (@TENDENCIASok) July 28, 2024

Si algo siempre llamó la atención en el entorno de la doble de riesgo, fue la lealtad de sus fanáticos quienes siempre estuvieron aportando dinero y organizando actividades -en las llamadas unificaciones- para mantener a su favorita dentro de la competencia.

Una vez fuera de la casa, la calva jugadora agradeció mil veces el apoyo y, con el paso de las semanas, la relación comenzó a deteriorarse, quizás por la efusividad del populoso fandom.

Nuevos horizontes

Scaglione tuvo algunas participaciones en el programa de streaming de Alex Caniggia y, luego de ese contacto, la mediática firmó un contrato con la productora 44DK, dirigida por Fabián Esperón, quien es el manager de los hijos de Mariana Nannis.

Este éxito y feliz momento, no quedó fuera de las complicaciones, versiones falsas y el comportamiento intrusivo de algunos fanáticos llevaron a la ex participante del reality a tomar medidas drásticas.

Duras palabras

En los últimos días, Furia publicó un fuerte video en donde expresó su frustración frente a un fandom que no puede controlar: “Furiosos, en redes solo pueden armar tendencias sin el logo de la productora. Apagones, blindajes, ¿Quién los activa? No tengo control sobre mi propio fandom. Es absurdo”, comenzó diciendo la ex hermanita.

Luego, la mujer advirtió sobre el exceso de mensajes que recibe a diario, afirmando que no tiene tiempo para leer ni uno. “Estamos tratando de eliminar las fake news. Cuarta vez que lo pido”, agregó en un tono molesto.

Acá les dejo! 4ta vez que lo digo.



No son mis dueños los que se creen dueños



Agradezco el apoyo y la organización fandom



Sigamos así

Pero respeten.



Buena semana pic.twitter.com/Tqp7N17f5a — Furia scaglione (@FuriaScaglione) July 28, 2024

Finalmente, Juliana pidió a sus seguidores que no se entrometan en su vida laboral. “¿Por qué explico esto? Porque el fandom, o los fans, que a mí no me gusta llamarlos así, no son dueños de mi vida sino que son gente que se representa o me quiere. Lo que es laboral no pueden meterse en absolutamente nada. Ni en contratos, ni en nada. Ustedes están solamente para divertirse y acompañarme en esto. No me manden mensajes de chusmeríos, no me interesa. Simplemente, a trabajar”, sentenció Furia.

Juliana también advirtió sobre los intentos de su comunidad de usar su identidad para recaudar dinero o hacer colectas y cómo esta nueva disposición surgió a partir de su nuevo contrato con la productora. “No pueden recaudar dinero bajo mi nombre. No pueden hacer colectas. No pueden exigirme nada que sea de mi vida personal, ni laboral”, expresó en un contundente mensaje en su cuenta de X.

La ex participante de Gran Hermano no solo se dirigió a sus seguidores, sino también a la productora que ahora maneja su carrera. “Va a haber una productora que se encargue de mi trabajo. Desde acá pueden mandarme lo que quieran con amor. O sea, respeten eso. No le manden mensajes a la productora agradeciéndole. No hace falta. Muchas gracias, los amo pero necesitamos organización”, cerró la polémica jugadora.