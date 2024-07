En las últimas horas, el periodista Ricardo Canaletti fue internado de urgencia y esta situación preocupó al ambiente de la prensa y a los seguidores del polémico comunicador.

El mediático se encuentra alojado en el sanatorio de La Trinidad y según allegados, debe hacerse varios estudios médicos por algunos molestias de las últimas semanas.

Fue Carmen Barbieri quien dio la noticia sobre la salud de su columnista en "Mañanísima" (El Trece): “Hoy no está Ricardo Canaletti porque ayer tuvo una nana, chiquitita. Yo me preocupé mucho y lo llamé. Él me escribió”, comenzó diciendo la conductora del ciclo televisivo.

Más preciso fue un mensaje de Canaletti a través de WhatsApp sobre el problema de salud que atraviesa: “Oriné sangre, mucha, y me duele el costado derecho. Estoy tomando muchísima agua y va limpiando. Mañana a la mañana me van a hacer una ecografía de riñón con contraste y me vuelven a sacar sangre”.

"Él está sin dolor, está tranquilo, está muy bien atendido. De hecho, él tiene un viaje programado para más adelante”, comentó Pampito en Intrusos.

Lo cierto es que por ahora no estará en ninguno de los programas de la señal donde trabaja, según se los informó en estas horas.