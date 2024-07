Dalma Maradona aseguró que se contactó con Diego a través de una médium

Desde hace un tiempo, las relaciones entre los hijos de Diego Maradona parecen haber mejorado por compartir algunos eventos en memoria del jugador en distintas partes del mundo.

Luego de su muerte, el 25 de noviembre de 2020, todo cambió para sus herederos, familiares y fanáticos del deportista que revolucionó el fútbol y puso a Argentina en lo más alto.

Ahora e intentando buscar una explicación a esa muerte que aún guarda misterios y denuncias, Dalma Maradona acudió a una médium para lograr contactarse con su papá. Esa confirmación se conoció en Bondi, cuando Dalma de reunió con Ángel de Brito en la nueva señal de streaming.

La mediática comenzó diciendo: “Todavía me cuesta lo que pasó con mi papá. Entiendo perfectamente lo que pasó, pero me cuesta decirlo. Hay palabras que no quiero usar”, indicó.

Luego la invitada realizó la inesperada confesión: “Al año (de la muerte de Diego) o un poco antes, me contactaron con una mujer. Una persona muy cercana me dijo: 'me parece que vos y tu hermana tienen que ir a conocer a esta mujer”, subrayó.

“Yo confió en esa persona que me recomendó a esa mujer. A esa persona le pasó algo muy parecido con un familiar. Dije: 'bueno lo intento'. Pensaba: 'qué sé yo si es verdad, de mí puede saber todo', pero habían cosas que no podía saber. No están en ningún lado”, dijo.

Fue tal lo que vivió en esa experiencia, que no dudó en recomendarlo a seres cercanos. “Fue algo hermoso para mí. De hecho, Yo la recomendé con amigos míos y les pasó lo mismo. Me decían: '¿cómo puede ser?’”, cerró.