Esmeralda Mitre: caos, internación e indigencia

En las últimas horas, el nombre de Esmeralda Mitre volvió a ser noticia por la frágil salud mental de la mediática y algunos problemas que se han registrado por estos días.

Su madre, Blanca Isabel Álvarez De Toledo debió recurrir a la Justicia para que actúe e interne a la rubia en una clínica, ya que también tendría problemas de adicciones.

Enviaron a Esmeralda Mitre a una clínica por motivos psiquiátricos. La actriz fue trasladada de manera compulsiva ante una intervención de su madre.

Le hicieron estudios clínicos e intervino la policía.#nohaykukasano pic.twitter.com/9sldEOqjKI — José Luis Jacobo (@NYP999) August 16, 2024

La mujer, que se encuentra distanciada de la mediática desde hace un tiempo por diferentes cuestiones, dejó de lado los rencores y pidió ayuda..

Así, este miércoles 14 de agosto, un juez decidió la internación a la reconocida clínica Avril, en donde estuvieron algunos famosos como Charly García y Chano Charpentier.

Esmeralda ingresó por su voluntad a la ambulancia pero luego, se generó una fuerte pelea con su madre porque quería quedarse con un celular, elemento prohibido en la institución médica.

Porque "vive en la marginalidad extrema", sin "gas, servicios, ni heladera": "Está internada y no puede parar de consumir drogas", reveló Yanina Latorre. pic.twitter.com/I7nrnxDWNM — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 16, 2024

Blanca, además presentó un escrito de 100 hojas, con informes psiquiátricos y recomendaciones. Para sumar información, Yanina Latorre comentó: “Está en la indigencia, no tiene para comer, no tiene trabajo, lo de La Nación no es nada, no tiene ese trabajo. Entró como en una locura, entró en un vínculo con Paolo Vianini (su novio), muy tóxico. La familia no se podía acercar, también está peleada con sus hermanos”.