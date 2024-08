"Hay un solo villano y no soy yo”: Tamara Pettinato realizó su descargo

Finalmente y luego de la viralización de los videos junto a Alberto Fernández, Tamara Pettinato rompió el silencio en el programa de streaming "Final Feliz" que conduce con Nazareno Casero y Lu Lacono.

La hija de Roberto Pettinato comenzó "lavando culpas" en un descargo en donde no se calló nada. Al principio relató que los medios la vincularon a una denuncia por violencia de género, y aclaró que su video no tiene nada que ver con eso.

Habla Tamara Pettinato en Final Feliz pic.twitter.com/LM49Ow5iK6 — BLENDER (@estoesblender) August 16, 2024

“Un chisme, un chisme rosa”, fue una de la frases sobre el material de ella tomando cervezas mientras el ex Presidente aún estaba relacionado a Fabiola Yáñez.

También, la panelista de Bendita pidió que se investigue la denuncia por violencia de género y no su visita a Casa Rosada que -según ella- fue para hacer una entrevista. Lo que se vio fue parte de un almuerzo al que fue invitada cuando terminó la nota, según dijo. “¿Me piden explicaciones a mi? No soy la persona”, subrayó.

Tamara Pettinato rompió el silencio y ya la cagó.



Salió a decir que fue una sola vez a la Rosada a un almuerzo y que no fue en pandemia...



Bueno, los datos dicen otra cosa. La petera fue varias veces y encima en pandemia cuando nosotros estabamos encerrados. pic.twitter.com/v0pBgFPevC — Taliban (@TalibanMilei) August 16, 2024

“Yo me quedé a un almuerzo que me invitó el único que te puede invitar. Entré con 4 personas más, no entré en un baúl. No voy a explicar todas las cosas que dije en esa lista, porque todas son mentiras”, aseguró Tamara sentada sola en la trasmisión de streaming,

Para cerrar, Tamara Pettinato sentenció: “No tengo más nada que aclarar. Hay un solo villano en esta historia, y no soy yo”.