El nuevo y sorpresivo amor de Celeste Cid

En los últimos días, Celeste Cid quedó en medio de la noticia, al ser vinculada amorosamente con un actor que no reúne las características de sus ex parejas.

Según su supo, la bella actriz habría comenzando a salir con un ex compañero de la serie "Las Estrellas". Más precisamente con Rafael Ferro y frente a las repercusiones generadas en las redes sociales, la actriz rompió el silencio para enfrentar los rumores de romance.

La noticia fue difundida por Pepe Ochoa, el pasado viernes 16 de agosto en LAM (América TV): "Celeste Cid y Rafa Ferro están en vínculo escondidísimos, no quieren que se sepa, están ocultándolo y la pasan bárbaro juntos", comentó el panelista.

"Compartieron un par de novelas, después por un tiempo no se vieron, se reencontraron por redes sociales y están en un vínculo", agregó.

Ochoa reveló además que esta relación habría nacido luego de que ella culminara su romance con el músico Miguel Abril Sosa en noviembre del 2023 tras apenas siete meses juntos.

Descargo

Frente a esta afirmación, Cid no dudó en salir a realizar su descargo al mostrarse sorprendida en sus redes sociales: “Me mandan esto. No me sorprende, pero estoy acostumbrada ¿Por qué no levantan un teléfono y chequean? Un minuto les lleva”, publicó en stories de Instagram.