Preocupación por el posteo en redes de Jim Carrey

En las últimas horas, Jim Carrey compartió una enigmática publicación en su cuenta de Instagram y, sus fanáticos se preocuparon.

El popular actor posteó una foto de su rostro en primerísimo primer plano con un mensaje "encriptado" que tuvo varias interpretaciones. En su frente se lee "No 1", luego una flecha indica a su nariz dentro de un círculo y a continuación un "Me" completa la frase, junto con una lágrima saliendo de su ojo derecho.

¿Por que subio Jim Carrey esta foto ayer a su Instagram...? pic.twitter.com/6hqLOpFFbt — Juanito Say (@JuanitoSay) August 1, 2024

Luego de la publicación de la imagen, los seguidores descifraron que Carrey, con este llamativo mensaje, expresó: "No one nose (nariz en inglés) me", es decir, "no one knows (se pronuncia de manera similar a nose) me", que significa: "Nadie me conoce".

Qué loca la teoría conspiranoica que tienen los yankees... esa de que Jim Carrey está detrás del doble de Joe Biden!!! uD83EuDD74uD83DuDE0Fpic.twitter.com/xlGd3f1tLX — Atrevida uD83EuDE76??uD83EuDE76 (@atre_vida_) August 2, 2024

Conjeturas

Esta expresión del artista generó todo tipo de hipótesis y conjeturas por parte de los seguidores: "¿el humorista tiene depresión?", se preguntaron algunos y hasta llegaron a compararlo con Robin Williams, quien se suicidó en 2014 deprimido.

De hecho la foto la subió una fan page, no Jim Carrey. https://t.co/rII9cf29VT pic.twitter.com/ayNu6vswbY — Mr Joy (@Joy70923106) August 2, 2024

"Nadie te conoce pero todos te aman", le respondió un usuario. "Dios te conoce y conoce tu propósito", escribió otro. "Tomemos cerveza juntos", compartió uno más, mientras que otro le deseó un "que Dios te bendiga y te proteja siempre".

Czy Joe Biden to Jim Carrey? Na jednym filmie porównanie, drugi to jakas parodia, w której wystepuje obok takze Kamala. Filmy takie jak maska czy truman show w których on gral, nie byly przypadkowe jak dla mnie. #teatr pic.twitter.com/TWRLmdxNAV — uD83CuDDF5uD83CuDDF1 ToMeK uD83CuDDF5uD83CuDDF1 (@Killuminati_37) July 26, 2024

Poco tiempo después de publicar la extraña foto, Carrey volvió a subir otro posteo. En este caso fue un extracto de una de sus películas más icónicas: Tonto y Retonto (Dumb & Dumber), del año 1994, informó Mendoza Post.