Cansado, Beto Casella le soltó la mano a Tamara Pettinato

Los problemas se siguen sumando para Tamara Pettinato, luego de la viralización del último video de la mediática junto al ex presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Esta reciente filmación generó fuertes críticas porque la panelista de Bendita, apareció sentada en el histórico sillón de Rivadavia "jugando" con el ex funcionario.

Descargo

Apenas comenzaron a circular los videos en las redes, Beto Casella salió a bancar a su compañera pero ahora, las cosas cambiaron en la relación de los mediáticos.

Pettinato salió en sus redes a aclarar que no había renunciado a Bendita y, por esta razón Casella quiso aclarar la postura que tomó el ciclo del Nueve.

Este lunes y en la apertura de su programa, el conductor decidió dar detalles de lo que en realidad ocurrió con Pettinato, quien se mostró enojada en las últimas horas por los rumores recientes.

Beto Casella es lo más, y para que te suelte la mano un tipo como él, que se la juega por sus compañeros fuisteeee! esta impresentable Pete innato se hundió en su propia soberbia. https://t.co/amCdMEcgbD — Artemisa???uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@ladyanne_15) August 20, 2024

“Sin vulnerar nada de lo que la producción y yo hablamos con Tamara durante el día, ponerlos en contexto”, comenzó diciendo Beto.

“No por caprichoso, huelo mientras hacía el programa de radio y digo ‘no está bueno que aparezca hoy Tamara alegremente en el programa’, primero se lo transmito a Leo González. ‘avisale a Tamara que se tome unos días’”.

“Vino una reacción medio furibunda de Tamara: ‘¿cómo? Encima que no me cuidaron…’. No quiero agregar cosas, pero tengo que explicarlo porque cómo explico por qué dije lo que dije en el streaming”.

“Medio como que decía que no venía más. Medio no, ‘no voy’. Medio que lo doy por cerrado ahí porque a mí no me salía el ‘no, dale, volvé’”, aclaró el presentador de El Nueve.

“Con esa información yo salgo de la radio y tenía que ir al streaming y cuando me preguntan yo los pongo al día con lo que tenía hasta la tarde”, dijo sobre la charla que tuvo con Ángel de Brito sobre la continuidad de Pettinado en Bendita.

uD835uDC11uD835uDC04uD835uDC0DuD835uDC14uD835uDC0DuD835uDC02uD835uDC08uD835uDC0E´ uD835uDC13uD835uDC00uD835uDC0CuD835uDC00uD835uDC11uD835uDC00 uD835uDC0FuD835uDC04uD835uDC13uD835uDC13uD835uDC08uD835uDC0DuD835uDC00uD835uDC13uD835uDC0E uD835uDC00 uD835uDC01uD835uDC04uD835uDC0DuD835uDC03uD835uDC08uD835uDC13uD835uDC00



Beto Casella dijo "Yo no la iba a despedir" #Novuelvo pic.twitter.com/SVuAgWfT9S — uD835uDC0CuD835uDC22uD835uDC25uD835uDC1EuD835uDC22 uD835uDC0AuD835uDC22uD835uDC2BuD835uDC24uD835uDC26uD835uDC1AuD835uDC27 (@MileiKirkman) August 19, 2024

Luego sumó: "Con la producción hubo un pedido de que se tome unos días y ante la no aceptación de esto y de la reacción que tuvo y a la una de la tarde todos la dimos, no sé si como renunciada porque acá el tema contractual y del canal es lo de menos”.

Además, Beto resaltó: “Esto es ‘¿seguís siendo parte del equipo? ¿podés seguir haciendo tu trabajo?’ No sé, escuché por ahí que en la radio pidió hacer temas internacionales porque además se te complica hacerle hablar mañana de Carmen Barbieri”.

“Lo cierto es que así estamos hoy, pero lo que puedo decir es que no le gustó tanto como la recibimos el viernes como los informes que hicimos los días que no estaba y que no aceptó en principio los días que le pedimos de descanso, si después durante el día recapacitó, lo que se dijo al aire y lo que se transmitió, que teníamos tanto la producción como yo, era esto”, explicó Casella.

uD83DuDD0AuD83DuDC68?uD83DuDCBB??? Beto Casella contó en el canal de streaming “Bondi” que Tamara Pettinato le envió un mensaje en donde afirmaba que no continuaría en Bendita TV.



Al parecer, Tamara no había tomado a bien ciertas decisiones de la producción y habría decidido renunciar. Beto, por el… pic.twitter.com/LXOIstBgfe — Diario La Capital (@lacapital) August 19, 2024

Para cerrar, Casella expresó la medida que tomará de ahora en más con el caso Pettinato: “Yo lo que quiero avisar ahora, porque yo atiendo a toda la gente que puedo. No me pregunten más ‘qué vas a hacer con Tamara’ porque a partir de acá 21.05, dejo todo en las manos del canal como corresponde”.