Bautista de Gran Hermano: de la casa a los escenarios

A pocos menos de dos meses de su salida de la casa de Gran Hermano (Telefe) el ganador, Bautista Mascia se mantiene vigente, no solo por su exposición en el exitoso reality, sino por su pasión por la música.

El uruguayo entró al juego de Argentina para lograr popularidad en el mundo de la música, tal como lo manifestó durante los 7 meses que estuvo aislado.

Ahora, el joven presentó su más reciente tema llamado "Muero X Decírtelo", una cumbia pop que intentará transformarse en el hit del verano.

Con producción a cargo de Chemi KO, este nuevo single salió a la luz con un videoclip incluido dirigido por Pachi Rivas. En el mismo, sigue la historia de un mecánico interpretado por el campeón de GH quien intenta un interés amoroso con una de sus clientas interpretada por Denisse González, su pareja y a quien conoció dentro de la casa.

Como si esto fuera poco, Mascia se presentará este 6 de septiembre en el Teatro Gran Rex con todas sus canciones y el tema "Ya no me duele" que, varias veces entonó dentro del ciclo conducido por Santiago del Moro.

“La música es lo que me gusta y más me mueve, y sé que ahora podría hacerlo con más apoyo. Voy a ver si puedo ir por ahí. Pero también estoy abierto a las cosas que se vengan, a las oportunidades que se me presenten. Soy inquieto, curioso, hay cosas del arte que me gustan, como la actuación”, le había dicho Mascia a Teleshow recientemente.