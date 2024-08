Indignada, Laurita Fernández criticó a los Premios Martín Fierro

Recientemente, Luis Ventura pasó por el programa de Vero Lozano en Telefe, para develar las ternas de los Premios Martín Fierro 2024.

El canal de las pelotas será el anfitrión en organizar el gran evento que podrá verse el domingo 8 de septiembre en el Hotel Hilton de Puerto de Madero.

Como sucede en cada edición, no tardaron en llegar las críticas a las ternas publicadas, de algunas figuras que se quedaron afuera por decisión de los integrantes de APTRA.

Tal es el caso de Laurita Fernández, quien no dudo en salir a decir lo que pensaba por quedar fuera de la terna de conductoras, por su participación en Bienvenidos a Bordo de Eltrece y el nuevo programa en El Nueve.

En LAM, Fernández se refirió a su presente laboral y comentó: “Estoy muy bien, vengo de grabar en El Nueve”, dijo acerca de sus trabajos en la pantalla chica. Luego también contó sobre la obra teatral que la tiene como protagonista: “Nos está yendo increíble, es una rutina que es cansadora, pero feliz porque vengo de grabar el programa que nos está yendo súper bien y acá la obra que es un regalo absoluto, una sorpresa este año seguir hasta esta altura, hermoso”.

Premios y olvido

Consultada sobre las novedades del Martín Fierro, la rubia dijo que se sentía perdida porque no se vio en las ternas pero, que desde el canal, le regalaron flores por una nominación: “No lo tenemos claro, estas flores me las acaban de regalar en el canal por la nominación, pero no sé”.

Desde el piso, la periodista Cande Mazzone explicó: “Dicen que supuestamente no puede haber en una misma terna la conductora con dos programas”.

De inmediato, la bailarina expresó: "¿Por qué no? Si yo trabajé en los dos canales en el mismo año, medio año en cada canal” dijo Laurita.

Nuevamente la panelista sumó: “De hecho te eligieron los miembros de APTRA por los dos programas, que fueron los más votados”.

uD83DuDE31 Laurita Fernández INDIGNADA con APTRA por los cambios en las ternas



Cc #LAM en América TV uD83DuDCFA @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/rH8LW9JXT0 — América TV (@AmericaTV) August 23, 2024

“Si ese rubro no es conducción, estoy en el programa. Para mí es un alago de dos de los tres programas más votados de entretenimiento hayan sido conducidos por mí y es una fiesta”, resaltó contundente.

“Ayer en El Nueve estaban todos muy contentos, festejamos con los técnicos en la grabación. Beto nos saludó al aire, todo el equipo, todos los programas, pusieron unas placas de felicitaciones a todos los nominados en el canal”, contó.

Luego, Laurita aclaró: “Anoche se corrió le rumor de que nos desnominaban, pero hoy vimos en el Instagram que está subido Bienvenidos a bordo, Bienvenidos a ganar y Escape perfecto”, señaló.

Con humor, la rubia expresó: “Seríamos el primer programa en la historia nominado, desnominado y vuelto a nominar, porque este posteo de APTRA oficial me dice que estamos vueltos a la categoría, a la terna”.

“Hablando en serio, todo el equipo estaba muy contento y le ponen mucha pasión, mucho amor. Son canales que no tienen todos los ojos puestos ahí, entonces conseguir una nominación en un canal que por lo general no suele ser la casa que recibe a los artistas en el Martín Fierro, ni el que los organiza, entonces cada una de las nominaciones es un logro que se festeja mucho”, opinó Fernández.