El denunciante de Marley pasó por Intrusos y no se calló nada

Este martes 27 de agosto, un argentino radicado en Miami y llamado Adrián Molina denunció a Alejandro "Marley" Wiebe por presunta corrupción de menores.

Apenas enterado, el conductor de Telefé aseguró en LAM que demostraría la falsedad de los dichos del hombre. En este mismo sentido, Marley debió salir a dar explicaciones en Telefe, su canal, en el Noticiero de la gente.

Denunciaron a marley por vprrupcion de menores ????????

La isla de espstein un poroto al lado de telefepic.twitter.com/H1SSaYW2F8 — ElBuni (@therealbuni) August 28, 2024

En este bloque, el mediático aseguró que si bien mantuvieron una relación, una vez separados los hombres mantuvieron su vínculo, hasta un momento en que el hombre le pidió dinero a Wiebe quien no cedió a la petición del hombre.

Después de la denuncia, habla Marley pic.twitter.com/HHxtV1AjVU — Telefe Noticias (@telefenoticias) August 28, 2024

Por su parte, Molina estuvo invitado en América, más precisamente en Intrusos en donde el denunciante reaccionó en vivo a las palabras del conductor quien brindó detalles sobre el caso. Al escuchar el video en el que el acusado intentó aclarar su posición, la reacción del denunciante fue contundente y sin titubeos.

"No tengo absolutamente nada que decir. No tengo nada que decir en relación a esto. ¿Cuál es la carátula de la acusación? Juicio por la Verdad. No buscamos ningún rédito económico", explicó Molina junto a su abogado presente en el estudio.

"Si él quiere ofrecer dinero, se va a dar a cualquier organización que esté haciendo el trabajo que hay que hacer en esta sociedad, que es enseñar acerca del grooming sexual online. Pero acá nadie está pidiendo dinero", enfatizó Molina.

[AHORA] "Mi primer amor fue una relación de abuso": Adrián Molina, que denunció Marley por abuso sexual, aseguró que su vínculo era "comer" y "tener relaciones", sufrió un "trauma extendido", y se fue del país porque "lo tenía que ver en todos lados".pic.twitter.com/8xtEr6IEGf https://t.co/pdWnZhVsg2 — ElCanciller.com (@elcancillercom) August 28, 2024

Luego Molina explicó que recibió algunas amenazas desde el entorno del famoso y agregó: "Yo recibí mensajes anónimos cuando yo empecé a conectar los puntos. Me mandaban capturas de pantallas y cartas que yo le escribía a él cuando tenía 17 años declarando que lo quería con algunas inscripciones que no tengo de prueba porque me las mandaban con la opción de WhatsApp que desaparece. Me escribieron: 'Tené cuidado porque hay más'". Sobre esto, Flor de la V explicó que Marley le contó que se trata de una especie de diario íntimo donde el denunciante se expresaba sobre su vínculo con el mediático.

Para cerrar, el abogado del denunciante expresó: "Él no vino a los medios. Él hizo la denuncia y hoy está dando la cara a la sociedad para poner en conocimiento un hecho delictivo en el que él fue víctima".