Súper sexy: a los 61 años Xuxa se convirtió en Lady Gaga

Recientemente, Xuxa sorprendió a sus fanáticos al aparecer volando en un estudio de televisión cubierta de brillos y apenas sostenida por un arnés.

Con larga melena rubia, la artista brasilera jugó en la piel de Lady Gaga en el programa brasileño de entretenimientos Domingão com Huck.

El ciclo que conduce Luciano Huck quedó maravillado con la performance que dejó en claro que no hay edad para el talento.

A los 61 años, XUXA se presentó en un programa brasilero haciendo el lip sync de 'Born This Way' de Lady Gaga en el Super Bowl.



La ex “reina de los bajitos”, en esta oportunidad entonó la canción de la rubia norteamericana "Born this way", transformada con un maquillaje y vestuario galáctico tal como lo hizo Gaga en el Super Bowl en 2017.