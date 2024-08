Reacciones virales al ataque a Messi en Ibiza

En las últimas horas, la casa de Lionel Messi en Ibiza fue vandalizada por un grupo de fundamentalistas extremos vinculados al veganismo, llamados "Activistas de Futuro Vegetal".

ACTUAMOS



Tintamos la mansión ilegal de Messi en Ibiza



La Mansión se trata de una construcción ilegal que el futbolista adquirió por la exorbitante cifra de 11 millones de euros https://t.co/mslVlqLvfd pic.twitter.com/aK8GUqsr9i — FuturoVegetal (@FuturoVegetal) August 6, 2024

Con la cara descubierta, dos personas comenzaron a pintar el frente de la casa del jugador argentino y luego, antes de dejar el lugar desplegaron una bandera que expresó: "Help the planet. Eat the rich. Abolish the police" ("Ayuda al planeta. Cómete a los ricos. Abolición de la policía").

Unos hippies gallegos vandalizaron la casa de Messi en ibiza



Dicen que para salvar al mundo hay que matar a messi por ser millonario y comer comida vegana pic.twitter.com/7JH71T6V5i — ElBuni (@therealbuni) August 6, 2024

Frente a este suceso que conmocionó al mundo entero, las redes sociales no se quedaron cruzadas de brazos y sus suscriptores dejaron sus opiniones sobre el llamativo hecho mundial.

uD83DuDDEF? Milei criticó a "los comunistas que quieren 'asesinar a los ricos y abolir la policía para terminar con el cambio climático'" por vandalizar la casa de Messi



El jefe de Estado le pidió a Pedro Sánchez que "garantice la seguridad" pic.twitter.com/nZxOeuytAZ — LETRA P (@Letra_P) August 6, 2024

Quiero que Messi ponga un buffet de abogados dedicado exclusivamente a transformar la vida de estos infelices en un puto infierno pic.twitter.com/SpNB274qoh — matiasreggiardo.eth (@reg_mati) August 6, 2024

En X, como era de esperar, los memes, fotos y comentarios poblaron el feed apenas conocida la información.

VANDALISMO DE ACTIVISTAS CLIMÁTICOS EN LA MANSIÓN DE LEO MESSI



El colectivo ecologista 'Futuro Vegetal' irrumpió en la casa del astro argentino en Ibiza y le rociaron pintura.



Además, afirman que se trata de una construcción ilegal adquirida por €11M. pic.twitter.com/4UMXUJANDT — Por Minutos (@por_minutos) August 6, 2024