El Chino de Gran Hermano se quedó en la calle

Nadie se quiere perder la gran fiesta de los Martín Fierro pero algunos, se quedan sin su lugar en la mesa por distintas decisiones de la organización de Telefe, el canal encargado de la transmisión.

Esto sucedió en el grupo de la última edición de Gran Hermano con Martín Ku, un competidor que no pasó inadvertido. Al parecer, el oriental estaba contado en una primera nómina, pero un reclamo de Catalina Gorostidi, cambió todo.

Martín Ku , ex #GranHermano , fue hasta los #MartinFierro pero no lo dejaron pasar porque no había lugar en la mesa . Se fue con el traje a comer un choripán a la costanera uD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD25

Qué Opinas ? pic.twitter.com/Tg1LkhDEXJ — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) September 10, 2024

A minutos de que comenzara la gala, el propio Martín Ku, entrevistado por las cámaras de LAM explicó que se había quedado afuera de la ceremonia: “Yo había entendido que estaba invitado, después no me aclararon nada y hoy me entero de esto. Pregunto nuevamente porque se había hecho un sorteo para ver quién entraba y no estaba mi nombre. Después pregunté de nuevo y al final no estoy invitado a la ceremonia. Estoy invitado a la previa, pero no a la gala”, explicó el exparticipante del reality del canal de las pelotas.

Martín se fue a comer un chori a la costanera uD83DuDE2DuD83EuDEF6uD83CuDFFB te amamos!juntada chinista en la costanera pic.twitter.com/6lrYXgMAiI — uD801uDE5A uD835uDC9FuD835uDCB6uD835uDCBDuD835uDCBEuD835uDCB6uD835uDCC3uD835uDCB6uD83EuDE84uD83EuDDE7la lider de la mafia (@Soul24Ku) September 10, 2024

“No sé qué cantidad de personas metieron al sorteo...”, respondió el joven y luego sumó a qué si estaba habilitado hacer: “La previa es un ratito ir a la suite presidencial y después quedar afuera de la fiesta...”.

“Igual no pasa nada, realmente estaba muy ilusionado. Pero entiendo que las cosas se dan porque se dan, y bueno, ya está, no pasa nada. Estoy un poquito al pedo con el smoking, lo veré desde casa... realmente tenía ganas, pero bueno...”, dijo él, queriendo evitar un tono polémico.

? Martín Ku, ex participante de Gran Hermano, quedó afuera de la ceremonia y la polémica estalló en las redes. Según Guille Barrios, el lugar de Martín en la mesa será ocupado por Catalina Gorostidi, y la noticia ha causado gran revuelo. pic.twitter.com/KDChGZWw1L — MDZ Radio | 105.5 FM (@mdz_radio) September 10, 2024

Luego el gimnasta agregó: “Me tengo que ir, si no estoy invitado a la ceremonia no puedo estar acá. No voy a armar quilombo. No tuve ninguna explicación clara de por qué no estoy. Pero no voy a ir a un lugar donde no estoy invitado”, razonó Martín.

“No da, no soy de armar quilombo. Creo que me conocieron bastante, soy un pibe bastante tranquilo, no voy a hacer ningún escándalo. Ya sé que ustedes quieren armar quilombo, pero no...”, le respondió luego a las “angelitas”, quienes le pedían que se quedara. “De todas formas, agradezco aunque sea haber estado en la previa, que es algo que muchos compañeros no tuvieron la suerte. Me pude sacar unas fotos, aunque sea”, cerró el Chino con optimismo pese al mal momento que vivió de manera repentina.

Minutos más tarde, Ku subió una serie de fotos que daban cuenta de su decepción y de su suerte en esta noche. “Ilusiones que quedaron por vivir junto a mis compañeros en esa mesa. Un sueño frustrado. Agradezco la invitación a la previa”, expresó en el epígrafe. Para cerrar con humor añadió: “Lo que toca toca, y hoy me tocó cenar un chori en La Costanera”.

Las redes sociales reaccionaron ante lo sucedido y fue su novia Marisol quien también manifestó su enojo. Luego esperó a su novio con un pote de frutillas con crema para expresar su amor.