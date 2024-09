Pamela David aseguró que es "muy buena para tener un amante"

Siempre frontal y decidida a expresar lo que siente, Pamela David volvió a encender las redes sociales con una frase inesperada.

La ex modelo y conductora de América nunca tuvo prejuicios para hablar de todos los temas y, en esta oportunidad, en su programa "Desayuno Americano", realizó una confesión relacionada a su vida íntima.

Todo sucedió cuando la panelista Natalie Weber comenzó a hablar de la vida de famosos y la actual mujer de Daniel Vila, se sintió identificada con lo que la modelo estaba relatando.

“Yo tuve doble vida y soy re buena para tener amante”, lanzó sin filtro David para sorpresa de todos. Luego sumó: “Para tener, para ser amante no sirvo. Yo soy primera o nada. O sea, lo hice ¡Y me salió perfecto! Pero hoy tengo una responsabilidad emocional que sería incapaz. Pero no, en ese momento no estaba enamorada de ninguno ¡Por eso tenía dos!”, cerró divertida.