Benjamín Vicuña presentó a Analía Espasandín, su nuevo amor

Desde hace algunos meses, Benjamín Vicuña volvió a apostar al amor y, en un principio, decidió ser muy cauteloso. Una rubia, compañera de gimnasio, había dejado sin aliento al ex de Pampita y comenzaba una nueva historia de amor.

Se trata de Analía Espasandín, quien tiene un bajo perfil pero, en las últimas horas, apareció en un importante evento junto al actor, blanqueando y oficializando la relación.

Juntos asistieron a la cena anual de la Fundación Discar en Costa Salguero y, en ese contexto Vicuña comentó: "Es la primera salida oficial. Suena importante. Nos acompañamos muchísimo y hoy me parecía un lindo momento para estar en una causa tan importante y acompañarnos", expresó Vicuña.

Acerca de su nueva novia, Benjamín aseguró que desean mantener un bajo perfil, teniendo en cuenta que ella no pertenece al mundo del espectáculo. Con ese deseo, el actor realizó un pedido al cronista de Socios del Espectáculo (El Trece) al decir: "Para mí es un honor y un privilegio acompañarla, es una mujer increíble, pero también respeto que tenga un perfil que no tiene nada que ver con esto. Por lo mismo, te pedí que no la invadan".

"Cada uno elige, y ella está viviendo una situación en un medio que desconoce", explicó Vicuña en un gran momento personal.