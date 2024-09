Zoe de Gran Hermano, acusada de racista

Poco se sabía de Zoe Bogach, la ex participante de Gran Hermano, hasta el momento. Su poca participación en los escándalos de la casa hicieron que, al momento de su salida, quedara desdibujada entre los más populares.

Ahora, la rubia es noticia por unos polémicos comentarios que hizo en redes sociales, los que provocaron una ola de indignación entre los internautas, quienes no tardaron en arremeter contra ella en temas racistas.

Todo comenzó cuando se filtró uno de sus mensajes publicado en su cuenta personal y privada de X. Allí, con apenas unos pocos seguidores, Bogach se expresó con mayor libertad sobre determinados tópicos.

Una seguidora, frente a las ganas de Zoe por usar esa plataforma expresó: "Úsalo, acá no te vamos a hatear, somos tu fiel comunidad", a lo que la ex GH lanzó: "Harta de los marrones haters".

Como era de esperar, las declaraciones de Bogach se viralizaron, volviéndose blanco de innumerables críticas y ataques al punto de ser tildada como racista.

Ni lenta ni perezosa, frente a esta situación Bogach fue por más y dijo: "Ay chicos dale, ¿quién no es racista en esta vida? Me chupa un huevo. Racista no, clasista o lo que sea".

La madre de la mediática, Aixa salió a defender a su hija desde su cuenta de Instagram y aseguró: “Por eso a mí no me gusta el color marrón. Yo voy directo a lo negro. Para los moralistas que andan etiquetando”.

Para cerrar la mujer fue por más y lanzó: “Uy sorry. Llamemos al Papa Francisco! ¿Quién no ha dicho negros de m...? Ah, ninguno. Que ejemplos opinólogos fantasmas".