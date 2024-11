A pocas semanas del final de Bake Off Famosos, en la noche del miércoles, Nacho Elizalde, conocido streamer y ex integrante de Luzu, quedó eliminado definitivamente del reality de pastelería de Telefe.

En un “mano a mano” con Gastón Edul, Nacho no logró superar el peso de su ausencia en una prueba anterior, lo que terminó siendo un factor determinante para su salida de la competencia.

De acuerdo a la consigna de la noche, Elizalde presentó un "ramo de cáctus" con el que se destacó por su sabor pero no con su terminación estética. Luego de conocer la decisión del jurado, Nacho aseguró: “De manera muy justa, creo que me tengo que ir. No por la cocinada, sino porque falté y, al faltar, el resto hizo más pruebas que yo”, admitió ante la mirada atenta de Damián Betular, Christophe Krywonis y Germán Martitegui, cocinero invitado y en reemplazo temporario de Maru Botana.

Elizalde también destacó que se esforzó por despedirse con dignidad: “Quería irme de la mejor manera, así que, que les hayan gustado los cupcakes, para mí es la mejor manera de irme. Siempre en la mía, haciendo lo que soy”, concluyó

Divertido al final de su despedida, el eliminado aseguró: “La única manera que se podía quedar Edul era yo faltando”.