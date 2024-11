Las redes sociales explotaron por el video de Wanda y Mauro Icardi

“Dos horas acosándome en mi domicilio”, fue la frase con la que Mauro Icardi explotó las redes sociales en la siesta del pasado miércoles 20 de noviembre.

Wanda Nara había llegado a la casa de ambos y donde ahora se aloja el lesionado futbolista, para buscar ropa para un viaje que finalmente no realizará la conductora.

“Pese a que mis abogadas me reten, quería hacer presente esto para defender mi persona públicamente después de tantas barbaridades dichas”, dijo Icardi para cerrar con: “Dos horas instalada en mi domicilio acosándome. ¿Qué carátula o título le ponemos a esto?”.

Ahora, en las redes sociales no se habla de otro tema que no sea este. Muchos usuarios especulan que se trata de una mentira más de la pareja, de una obsesión de la conductora de Bake Off o una estrategia publicitaria de los mediáticos.

En la red X, se escucharon muchas versiones y molestias de las personas que dudan de la vida pública de esta pareja de famosos.