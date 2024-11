Desafíos en Bake Off: Gastón Edul quedó fuera de la competencia

Con un éxito no esperado pero bien recibido, Bake Off sigue sorprendiendo cada noche en la pantalla de Telefé. La competencia de pastelería sigue llamando la atención del público y, en las últimas horas, tuvo a un nuevo eliminado.

Se trata del periodista deportivo Gastón Edul que volvió a ser eliminado del certamen -luego de regresar en el repechaje- porque no tuvo un buen desempeño en las distintas mini pruebas preparadas por los jueces.

La noche comenzó con la directiva de preparar unos “fosforitos” que no salieron como el mediático esperaba. La propuesta del participante fueron fosforitos de colita de cuadril, queso provoleta y rúcula para la opción salada; mientras que para la dulce realizó unos de batata con licor a base de cáscaras de naranja y gajos de esa misma fruta.

Luego de la presentación de sus platos, Edul escuchó atentamente la opinión del jurado conformado por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis, que decidieron que el participante debía dejar la carrera por los 30 millones de pesos del premio.

“Me duele mucho más que la primera vez. En el medio recibí todo el cariño de la gente y me sorprendió. Traté de aprender y creo que mejoré muchísimo. No es el nivel de otros, pero en mi nivel es un montón y lo di todo”, expresó Edul en su despedida.

Para cerrar expresó: “Me duele irme hoy por mis compañeros y la gente que me bancó. Me llevo en el corazón haber pasado por este programa espectacular que me enseñó mucho”.