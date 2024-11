Bake Off: Ángela Leiva y su noche de pesadilla

En el comienzo de la semana, Bake Off vivió una noche intensa de nervios y despedidas a pocas semanas de la final.

Si bien el programa de Telefe ya terminó de grabarse, cada noche las pruebas son más complicadas para los famosos que quedan en carrera.

Este lunes 4 de noviembre y luego de regresar en la instancia del repechaje, Ángela Leiva quedó fuera de la competencia por una complicada preparación que no tuvo un buen resultado.

Continuando con tres preparaciones dulces como la torta letra y los profiteroles, el jurado solicitó a los competidores un pionono con estampa y relleno que causó gran dolor de cabeza entre los mediáticos.

Cabeza a cabeza con Damián de Santo, la cantante tuvo la peor preparación por lo que el jurado decidió dejarla afuera.

Como siempre sucede, la despedida tuvo las lágrimas de la cantante que se emocionó y agradeció las horas compartidas y el amor recibido en el canal de las pelotas.

En la despedida, Christophe Krywonis expresó: "Antes de grabar te miro y sos alegría con tu espontaneidad y generosidad, tu canto, tu alegría de la vida nos llenó de buen humor muchas veces. Que te vayas es un hueco enorme en la carpa”.

Por su parte, Damián Betular se sumó: “Sos tan buena compañera y predispuesta a desdramatizar. Tenés una luz que cambia el mal humor. Es lindo que Bake Off haya tenido la oportunidad de tener una participante tan linda como vos”. Y Maru Botana, emocionada y con los ojos brillantes, completó la despedida: “Sos genial, emotiva, expresiva y cariñosa. Me hice fan de vos y me cuesta este momento, no quiero que se vaya ninguno. Sos divina y te merecés lo mejor, seguí con la pastelería porque te gusta”.

En la despedida, Leiva cerró diciendo: “Me encantan las cosas que me dicen, me hacen muy bien. No todos los días para mí son buenos, como nos pasa a todos, y de verdad que cuando llegaba acá a la mañana para grabar di todo y más, lo mejor de mí. Me encantó conocerlos a todos, como profesionales y personas. Ojalá que les hayan gustado mis mates a todos”.