El emotivo adiós de Damián de Santo en "Bake Off Famosos Argentina"

Este martes 3 de diciembre, Bake Off Famosos Argentina, el popular reality de pastelería de Telefe, vivió una jornada clave con una nueva eliminación. En esta oportunidad, el actor Damián de Santo quedó fuera de la competencia.

La noche comenzó con una mini prueba decisiva entre Damián de Santo, Cami Homs y Gastón Edul, quienes estaban en riesgo tras un desempeño irregular en jornadas previas todas relacionadas a las temáticas navideñas. El desafío consistió en cortar un pan dulce por la mitad, logrando que ambas partes tuvieran el mismo peso. Con precisión milimétrica, Damián de Santo obtuvo la menor diferencia, apenas 5 gramos, mientras que Gastón y Cami lograron 25 y 30 gramos respectivamente.

Posteriormente, Wanda Nara desde la conducción, anunció el desafío principal de la noche que consistió en hornear y decorar una casita navideña en un tiempo límite de dos horas y media. Donato de Santis, quien reemplazó a Maru Botana en esta ocasión, explicó los requisitos técnicos, que incluían preparar dos tipos de masas para la estructura y decorarla con glaseado.

Esta prueba trajo problemas a los participantes por las dificultades de la preparación y los nervios de los famosos. Tras concluir el reto, el jurado, compuesto por Damián Betular, Christophe Krywonis y Donato de Santis, otorgó el delantal celeste a Verónica Lozano, destacando su excelencia en el desafío y su casita de techos dos aguas. Cande Molfese, quedó en segundo lugar asegurando su continuidad en el programa.

Los más flojos

La tensión volvió a aumentar en la carpa de Bake Off, cuando Wanda llamó nuevamente a los participantes en riesgo: Damián de Santo, Cami Homs y Gastón Edul. Tras evaluar las dificultades técnicas y creativas de las casitas navideñas, el jurado deliberó y tomó una decisión definitiva.

"Quien se queda en Bake Off y avanza entre los cinco mejores pasteleros es... ¡Cami!", anunció Wanda, dejando al periodista deportivo y al actor como los candidatos finales para abandonar el reality. Segundos después, confirmó que el eliminado sería Damián de Santo.

Visiblemente emocionado, el actor felicitó a su compañero y recibió unas sentidas palabras de despedida por parte del jurado. Antes de retirarse, compartió una reflexión que conmovió a todos: "Si algo quiero dejar en esta vida no es que me respeten, sino que me quieran. Creo que es lo mejor que puedo dejarle a mis amigos, a mi familia y a quienes me conocen, porque sé amar. Amar es hacerle fácil la vida a otra persona y viceversa. Por eso mi alegría permanente, porque me hace bien a mí también", expresó con la voz quebrada.

Con su salida, la competencia continúa con los cinco mejores participantes, quienes se enfrentarán a nuevos desafíos en la búsqueda del título de mejor pastelero famoso de Argentina.

Quiénes siguen en carrera

Los famosos que se disputan los 30 millones de pesos en premios son: Cami Homs, Verónica Lozano, Mariano Iúdica, Cande Molfese y Gastón Edul.