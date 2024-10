Elba Marcovecchio: "Las hijas de Jorge me quieren ver muerta"

La historia de rivalidad y denunciar en el entorno de Jorge Lanata parece no tener fin. Las hijas del periodista decidieron unirse contra la actual mujer del mediático, Elba Marcovecchio.

En el comienzo de la semana, la abogada se comunicó con el periodista Damián Rojo en A La Tarde (América) e hizo unas durísimas declaraciones respecto a su interna con Bárbara y Lola Lanata.

El también miembro de APTRA comentó: "'Las hijas de Jorge me quieren ver muerta', me dijo y está convencida. Me lo confirmó diciendo 'me lo dijo un montón de gente'", explicó Rojo sobre las declaraciones que le hizo la abogada y esposa del conductor radial que sigue su lucha personal por los problemas de salud que lo tienen internado en la actualidad.

Bozal legal

Esta grave acusación de la conocida abogada, se dio a conocer en medio del ida y vuelta de un bozal legal para no hablar sobre la salud de Jorge que generó polémica y que fue levantado de inmediato.

Sobre esta pelea, Rojo comentó: "Tengo todos los WhatsApp donde cada decisión médica las hablaba con el médico personal Pablo Raffaele y con las hijas, al principio, y después mediante intermediarios. No es cierto que se quedaran afuera de lo que pasaba y de las decisiones".

"Ella no lo hizo el bozal legal", sostuvo el periodista sobre las declaraciones fuertes que le hizo Marcovecchio."Me escucharon decir que si se moría antes que Jorge, me heredarían", agregó el periodista sobre las palabras de Marcovecchio a través de WhatsApp. "Barbie me gritó: 'por las buenas o por las malas, te vas a separar'", leyó el panelista poniendo en contexto la complicada situación que se vive en esa familia.