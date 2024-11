Luego de días de versiones en las redes sociales sobre una infidelidad de Duki a Emilia Mernes, ahora todo parece aclararse a favor de la morocha.

Según los trascendidos, el cantante urbano estaría en la cuerda floja por actitudes desprolijas con sus fanáticas. Por esta razón, la cantante habló públicamente y no pudo ocultar sus lágrimas.

Recientemente, Mernes impactó en su presentación en los Latin Grammy Awards y allí, la joven enfrentó a la prensa y se refirió a su gran momento profesional: “Perdón, estoy muy emocionada porque trabajé mucho con el equipo y esta ha sido una semana muy intensa, entonces…estoy muy agradecida”, dijo Emilia, muy emocionada apoyada por su equipo de trabajo.

“Muy agradecida con todos ustedes, con la Academia por darme la oportunidad, es algo que soñé toda mi vida y quiero agradecerle por el amor a mis fans que están siempre bancándome, a mi equipo incondicional y gracias por el espacio”, aseguró Mernes.

Separación

Cuando los rumores del supuesto engaño de Duki parecía no tener sustento, la versión se fue instalando y se comenzó a hablar de separación: “Emilia se cansó de que el cantante no la cuide con estos gestos con mujeres en redes. Digo mujeres porque habría otras conversaciones también de Duki en estos meses que a Emilia le generaron dudas”, dijo el periodista Juan Etchegoyen.

Luego sumó: “A mí me describen que hubo una discusión muy acalorada entre Duki y Emilia que termina con la intérprete dejándolo en las últimas horas. Hoy la separación es para siempre. Pero no me sorprendería una reconciliación”.