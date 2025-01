Escándalo en el Wandagate: Dakota Gotth habla sobre su experiencia con L-Gante

La relación entre L-Gante y Dakota Gotth llegó a su fin antes de consolidarse y en medio del escandaloso Wandagate.

Luego de su separación de Wanda Nara, el cantante había viajado a la Costa Argentina junto a la modelo, pero la cercanía entre ambos generó polémica por la rapidez con la que él se mostraba nuevamente en pareja. En medio de las críticas y tras vivir una serie de situaciones incómodas, Dakota hizo un fuerte descargo en redes sociales y acusó al referente de la cumbia 420 de haberla usado.

Denuncia pública

En las últimas semanas, Dakota Gotth se convirtió en tendencia en redes y medios de comunicación por su relación con L-Gante. Sin embargo, lejos de tratarse de un romance, la influencer decidió romper el silencio y contar los difíciles momentos que atravesó junto al cantante.

A través de un video en Instagram, Dakota relató un episodio ocurrido en un after, donde presenció el descontrol de L-Gante y su entorno. Según su testimonio, el artista consumió en exceso pese a sus intentos por persuadirlo. "Tuve miedo de que le agarrara una sobredosis, no estoy exagerando", confesó entre lágrimas. "Ni siquiera le pedí que no consumiera, le pedí que no consumiera así, porque era uno tras otro, mientras yo estaba en una casa rodeada de hombres. Me sentí acosada", agregó.

La modelo también mencionó que intentó alejarse del círculo del cantante, pero que su grupo de amigos insistió en que se quedaran en la fiesta. "Si él se iba, se terminaba la joda. Él banca todo, era obvio que no querían que se fuera. Entonces, ahí L-Gante me dice que me vaya sola", explicó. Finalmente, dos amigos del artista la llevaron al hotel, donde Dakota pasó la noche esperándolo, aunque decidió no contarle lo ocurrido para "no arruinarle la gira".

El destrato y la reflexión final

En su descargo, Dakota también reveló que, en otra ocasión, L-Gante la dejó sola en un boliche porque se sintió incómodo con la mirada de algunas personas. Reflexionando sobre su experiencia, aseguró haber comprendido el motivo de su actitud: "Me di cuenta por qué él se comportó así conmigo: porque es hombre y le dio en el orgullo que no le di lo que él quería. La primera noche él era un amor. Claro... porque buscaba algo que yo no le di y cuando se dio cuenta que no lo podía tener, comenzaron los destratos", sentenció.

Hasta el momento, L-Gante no ha respondido públicamente a las acusaciones de la influencer, pero sus declaraciones han generado un fuerte impacto en redes, donde los seguidores del cantante y de Dakota debaten sobre lo ocurrido.