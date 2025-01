Muy sensual, Flor Peña opinó sobre el Wandagate

El escándalo entre Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez sigue siendo tema de conversación en el mundo del espectáculo.

Figuras como Griselda Siciliani y Nazarena Vélez ya dieron su opinión al respecto, y ahora fue el turno de Florencia Peña, quien fue consultada sobre el tema durante su visita al programa Puro Show (El Trece).

Sin hacer una referencia directa al denominado Wandagate, la actriz reflexionó sobre la exposición mediática y la fama: "La fama no es un objetivo ni un lugar al que llegar. Para mí, la fama es una consecuencia de lo que hago. A mí lo que me ha servido (durante los escándalos) es meterme adentro y no exponer todo".

Además, recordó el difícil momento que vivió cuando se filtró su video íntimo y destacó el impacto que estos episodios pueden tener en el entorno cercano. "Hay mucha gente alrededor nuestro que la pasa mal. Sobre todo, cuando tenés hijos. Ellos tienen sus amigos y uno no quiere joderles la vida. Por suerte, ellos me bancan y bueno, es la mamá que les tocó", expresó.

Peña, quien ha atravesado varias polémicas a lo largo de su carrera, dejó en claro su postura sobre la gestión de la vida privada en el ámbito público y la importancia de resguardar a los seres queridos en medio del escándalo.