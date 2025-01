Muy sensual, Cande Tinelli habló sobre sus cirugías estéticas

Siempre directa y sin filtros, Cande Tinelli volvió a generar revuelo en redes sociales con una confesión que no pasó desapercibida. Mientras se prepara para su debut como jurado en Canta Conmigo Ahora, la hija de Marcelo Tinelli usó sus redes sociales y abrió una ronda de preguntas con sus casi cinco millones de seguidores, estableciendo una única condición: no respondería consultas sobre sus tatuajes.

Como era de esperar, las preguntas no tardaron en llegar y una de las más recurrentes giró en torno a sus intervenciones estéticas. Un usuario le preguntó cuántas cirugías se había realizado y, con su característico sentido del humor, Cande respondió irónicamente: "359".

Aunque el número fue claramente una exageración, la influencer dejó en claro que no tiene reparos en hablar del tema y que cada cambio que decidió hacerse fue por elección propia y sin prejuicios.

También se refirió a su reciente cirugía de nariz y aseguró estar muy conforme con el resultado. Sin embargo, algunos comentarios críticos no tardaron en aparecer. Una seguidora le preguntó si no creía estar obsesionada con su nariz, a lo que Cande respondió de manera contundente: publicó una imagen de Michael Jackson sin necesidad de agregar palabras.

Luego, amplió su postura con una reflexión: "La vida es corta y me aburre ser siempre igual. Si algo no me hace feliz de mi cuerpo y tengo la posibilidad de cambiarlo o mejorarlo para sentirme mejor, no lo dudo ni un segundo".

Por otro lado, en medio de los preparativos para su participación en el programa musical, Cande reveló un acuerdo que hizo con su pareja, el cantante Coti Sorokin, para formar parte del jurado. "Los dos pusimos esa condición. Si ella no estaba, yo no estaba. Y creo que viceversa", confesó el músico, dejando en evidencia la importancia de compartir esta experiencia juntos.