La noche del lunes dejó uno de los momentos más emotivos en la historia de Gran Hermano, cuando Brian, uno de los participantes más queridos de la casa, recibió una inesperada visita: su novia Luciana. La joven sorprendió al ingresar al juego con un vestido de novia y realizar un conmovedor pedido de matrimonio que rompió todos los esquemas.

Luciana ingresó por el fondo del icónico pasillo mientras los demás participantes permanecían en modo “Congelado”, una dinámica del reality que prohíbe cualquier tipo de movimiento o reacción. Su plan era simple: pedirle matrimonio a Brian y esperar su respuesta una vez que se descongelara. Sin embargo, el impacto emocional del momento desbordó al jugador, quien no pudo contenerse.

Al ver a su pareja con el vestido de novia, Brian se quebró en llanto y desobedeció las reglas de la consigna, agachándose ante la emoción. “No había chances”, admitió después, al justificar su reacción.

“Te amo. Hace años que me quiero casar. Por favor te lo pido, hacelo por nosotros”, fueron las palabras de Luciana mientras intentaba calmar a Brian, quien no dejaba de llorar. La joven le entregó el anillo y, entre lágrimas, le aseguró: “Si te querés casar conmigo, yo acepto. Te voy a dar el tuyo y, cuando me vaya, me contestas”.

Al finalizar la dinámica, Brian tomó el anillo, se lo colocó y, con una sonrisa cargada de emoción, aceptó el pedido de su novia. Los aplausos y abrazos de los demás participantes no tardaron en llegar, acompañando el momento que quedará grabado en la memoria del reality.

Tras la propuesta, Luciana se dirigió a Brian con un mensaje que tocó el corazón de todos los presentes: “Te amo, seguí así, te extrañaba un montón. No veía el momento de verte, de tocarte. Te amo con toda mi alma, seguí que nosotros te vamos a esperar”.

El problema vino después, ya que Gran Hermano tomó una fuerte decisión tras ver los movimientos que calificó como ‘groseros’, ya que se movió y habló con su pareja cuando la vio. Es así como determinó que la sanción sería de las más fuertes: en caso de pasar la próxima placa positiva, quedaría nominado de manera permanente mientras dure su participación en el juego.