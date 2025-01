Giuliano, conocido como "Nano", se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano (Telefe) tras perder en la votación telefónica frente a Luz. La decisión del público marcó el final de su paso por la casa más famosa del país.

Antes de abandonar el juego, Giuliano tuvo un emotivo momento de despedida. Se fundió en un abrazo con Jenifer, su reciente pareja dentro del reality, y luego se despidió de Ulises, a quien calificó como su confidente durante el concurso. “Gracias, los voy a ver de vuelta. Esto recién empieza, no me imagino un mejor grupo”, expresó visiblemente emocionado.

Sin embargo, su salida estuvo lejos de ser un momento unánime. En las redes sociales, donde el público suele expresar sus opiniones sin filtro, abundaron críticas hacia el comportamiento de Giuliano dentro del programa. Su relación con Jenifer y los conflictos amorosos que lo involucraron con Chiara generaron una importante división entre los seguidores del reality.

Entre los comentarios que se viralizaron en plataformas como Twitter e Instagram, destacaron: “Nunca entendió que a la gente no le interesa qué hace o deja de hacer con Jeni. No tiene ningún valor que presumir”, “Todas las mujeres nos unimos para votarlo” y “Su juego es desagradable, ya no se soportaba más”.