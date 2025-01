Gran Hermano: sanción al líder y la visita de Santiago del Moro

La última gala de nominación de Gran Hermano fue una de las más intensas del certamen, marcada por la votación cara a cara de la mitad de los participantes. Sin embargo, el gran impacto de la noche vino con la inesperada sanción al líder Giuliano, quien debía salvar a un nominado y sumar a otro a la placa definitiva.

El conductor Santiago del Moro anunció la medida disciplinaria a través de sus redes sociales: "Último momento: el líder deberá subir y bajar de placa. Una vez que realice sus jugadas, serán anuladas por hablar de más, por ende la placa queda igual". De este modo, la lista de nominados quedó establecida sin cambios desde el miércoles.

Los nominados de la semana

Santiago (fulminado por Giuliano)

Brian (fulminado por Giuliano)

Juan Pablo

Lourdes

Jenifer

Chiara

Carlos

Martina

En esta semana, la votación fue mixta, es decir los “hermanitos” votaron en negativo, pero el público lo hará en positivo, es decir, los fanáticos deberán elegir quién quiere que siga dentro del juego.

Una visita cargada de emociones

Pero no todo fue sanción y malas caras, porque luego de la sanción de GH, el popular conductor, Santiago del Moro ingresó a la casa para entregar mensajes de los familiares de los participantes. Vestido con un elegante traje blanco y lentes oscuros, el conductor recorrió la pasarela del jardín hasta el salón donde los "hermanitos" lo recibieron con alegría. Entre abrazos y sonrisas, se dispusieron a escuchar las palabras de sus seres queridos.

Un momento conmovedor lo protagonizó Brian, quien al recibir su mensaje no pudo contener las lágrimas. "Mi mujer y mi mamá, mi fandom número uno, me enviaron 'grande' y 'persevera'", contó entre sollozos. "Si hoy estoy aquí es porque perseveré ante todas las circunstancias que la vida me puso".

Otro punto clave de la noche fue la carta de Luciana. Del Moro la abordó con especial sensibilidad: "Tengo tu carta, Lu. Tranquila, que es lindo y especial". La joven rompió en llanto al escuchar que el mensaje provenía de su madre y su hermano, quienes le enviaron las palabras "creá" e "hija". "Desde que entraste acá, lo único que querías saber era si ese afuera que dejaste te aceptó", expresó el conductor. En ese instante, varios compañeros se acercaron para abrazarla y brindarle su apoyo.

Más allá del impacto emocional, algunos jugadores recibieron mensajes con advertencias estratégicas. Giuliano fue alertado con las palabras "cambio" y "atención", mientras que Chiara leyó "valórate" y "aléjate", en lo que parecieron ser señales para replantear su juego.

De esta manera, la gala especial dejó no solo nominaciones y sanciones, sino también momentos de reflexión y emoción que podrían marcar un antes y un después en la competencia. Con el tablero en movimiento, la casa de Gran Hermano se prepara para nuevos giros y decisiones que podrían cambiar el rumbo del reality.