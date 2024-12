La influencer Juariu se convirtió en mamá de Manuel

Este jueves 19 de diciembre, Verónica Lozano dio la noticia en “Cortá por Lozano” (Telefe): Victoria “Juariu” Braier se convirtió en mamá por primera vez. Manuel, el bebé que la panelista tuvo con su pareja, Gustavo Esquenazi, nació por cesárea en el Hospital Italiano, pesando 2,600 kilos.

Horas después del nacimiento, la influencer compartió en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 770.000 seguidores, una emotiva foto en blanco y negro que muestra los pequeños pies de su hijo. Acompañando la postal, Juariu escribió el nombre del bebé, oficializando su llegada al mundo.

La noticia fue celebrada en el programa que conduce Verónica Lozano. “¡Equipo completísimo porque nació Manuel, el hijo de Juariu y Gustavo! ¡Aplausos para los papis, lo que nos costó este bebé!”, expresó la conductora al aire, desatando el entusiasmo de sus compañeros.

Según detallaron en el programa, el trabajo de parto comenzó el martes 17 de diciembre y culminó con el nacimiento por cesárea. La expectativa entre sus colegas fue palpable. Vicky Xipolitakis relató: “Parecía Año Nuevo porque estábamos esperando, felicitándola antes de tiempo, y resulta que todavía no había nacido. Hoy muy temprano nos llegó la noticia: ¡Juariu fue mamá!”.

“A Gustavo lo quemé a mensajes”, confesó la conductora y ex participante de Bake Off, entre risas, la conductora. “Le mandé: ‘¿Ya arrancó?’, y él solo me respondió: ‘Todo en orden’. ¡Dame más detalles, por favor!”, bromeó, recreando la ansiedad que sintió durante la espera.

El nacimiento de Manuel marca un momento de felicidad para Juariu, quien había anunciado su embarazo en julio de este año, sorprendiendo a la audiencia de Cortá por Lozano. En aquella ocasión, la panelista reveló emocionada que esperaba un niño, quien ahora ya forma parte de su vida y de las historias que seguirá compartiendo con su audiencia.