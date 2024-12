Jimena Barón anunció su embarazo y emocionó con un mensaje lleno de amor

En las últimas horas, la actriz y cantante Jimena Barón compartió con enorme felicidad una noticia que conmovió a sus seguidores: está embarazada de su segundo hijo, fruto de su relación con Matías Palleiro.

A través de sus redes sociales, La Cobra publicó un emotivo mensaje acompañado de fotos donde muestra su pancita y enorme felicidad.

"Dios, que también me trajo dolores, me trajo bálsamos y muchos regalos, pero este es el más grande de todos porque en algún momento, confieso, dejé de esperarlo", expresó Jimena, quien no ocultó la emoción de cumplir su sueño de ampliar su familia. "Mi sueño siempre fue tener una familia. Una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha, pero finalmente acá estamos", agregó.

En su mensaje, la mediática le dedicó unas palabras llenas de amor al bebé que viene en camino y a los suyos: "Bebito lindo, vas a sellar esta familia haciéndola más feliz aún. Vas a hacer papá a Matías, hermano a Momo y a mí mamá otra vez, que nada me gusta más en la vida que ser mamá, ahora tu mamá".

Luego sumó: "Te estamos esperando con el corazón desbordado de alegría y emoción. Ahora sí estamos todos. Te amamos. Los amo demasiado a los tres".

Para cerrar, Jimena agradeció el cariño de quienes la acompañan en este momento tan especial: "Estábamos esperando que sea prudente compartirlo con ustedes también. Gracias por el cariño. Estamos en las nubes".

El anuncio rápidamente generó una ola de mensajes de felicitaciones y buenos deseos para la artista y su familia.

Este lunes, Barón agradeció los mensajes por la feliz noticia y abrió cajita en Instagram para contestar todas las preguntas sobre el nuevo integrante que llegará a la familia y del que no se conoce, aún el sexo.