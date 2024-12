Este lunes 9 de diciembre, Florencia de la V condujo su último programa al frente de Intrusos en la pantalla de América, marcando el cierre de un ciclo de tres años.

La actriz y conductora dejó el puesto tras la confirmación del regreso de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich al histórico programa de espectáculos del canal de cubo. Visiblemente afectada, Florencia compartió los detalles del inesperado desenlace y dedicó un sentido mensaje a sus compañeros y al público.

“Quiero hablar de todo lo que sucedió en estos días”, inició la conductora al final del programa. Florencia relató que el miércoles pasado, tras finalizar la emisión, recibió un mensaje de una periodista informándole sobre rumores de su salida. "Inmediatamente me comuniqué con la gerencia del canal, y esa misma noche me convocaron a una reunión donde me confirmaron que no sería parte de Intrusos en 2025”, contó.

Entre lágrimas, la conductora expresó su descontento por la forma en que se manejó la situación. “No se trata de quedarme sin trabajo, sino de cómo se dieron las cosas. Intrusos se convirtió en mi casa, y América es mi familia. Pero no merecíamos este final, ni yo ni mis compañeros”, afirmó.

Florencia recordó su ingreso al programa en 2021, destacando su crecimiento profesional y los desafíos enfrentados durante su gestión. “Desde el primer día me sucedieron muchas cosas. Nos cambiaron cuatro veces de horario, enfrentamos dificultades, pero siempre salimos adelante porque Intrusos es una marca imbatible, parte de la cultura popular argentina”, aseguró.

La capocómica también dedicó palabras de agradecimiento a su equipo de trabajo. “Nunca en mi vida tuve una producción tan comprometida. Cada persona aquí me hizo mejor profesional y persona”, dijo emocionada. Además, tuvo un gesto especial con Marcela Tauro, con quien reconoció haber tenido un inicio difícil: “Nos acomodamos y hoy puedo decir que es una gran compañera”.

De la V hizo referencia a los desafíos que enfrentó durante su conducción y a las críticas recibidas. “No tengo que aclarar quién soy. Me hice de abajo, no tengo apellido, pero tengo un sueño que sigue vivo. Estos tres años me devolvieron la confianza en mí misma como conductora”, reflexionó.

Finalmente, Florencia explicó que su decisión de terminar el ciclo en el programa respondió también a cuestiones de salud. “Estoy atravesando un postoperatorio y necesito tiempo para mí. Agradezco al público, a mi familia y a todos los que me acompañaron en este camino”, expresó.

La despedida culminó con un mensaje cargado de convicción y emoción: “Creo en una sociedad más justa, más inclusiva. Siempre estaré del lado de los vulnerables. ¡Viva la diferencia y viva la libertad!”, exclamó antes de recibir el cálido aplauso de sus compañeros.