Susana Giménez revive su juventud con un encuentro inolvidable gracias a la IA

En una noche inolvidable y en la última de su ciclo 2024, Susana Giménez cerró su regreso a la televisión con un programa impresionante lleno de nostalgia, tecnología y emociones.

La diva de los teléfonos, quien volvió a la pantalla tras cuatro años de ausencia, se despidió con un show que combinó música, entrevistas y un despliegue técnico sin precedentes en el canal de las pelotas.

El inicio

La noche comenzó con un número musical que recorrió las canciones más emblemáticas de sus ciclos televisivos, liderado por Marcelo Iripino, el histórico coreógrafo de Susana.

En su living, Tini Stoessel repasó momentos de su carrera y sus nuevos lanzamientos musicales y hasta recibió un mensaje sorpresa del líder de Coldplay, Chris Martin. Para cerrar el segmento, la ex Violetta bailó y cantó junto a un grupo de bailarines poniendo ritmo y color a la noche.

Encuentro único

El momento más esperado llegó con una entrevista histórica: Susana conversó con su versión de hace 50 años, recreada gracias a la inteligencia artificial. La "Susana de 1974", caracterizada como la protagonista de La Mary, apareció en escena con un vestido celeste y un aire juvenil que impactó a todos. “¡Qué locura!”, exclamó la versión joven al encontrarse con su yo actual.

En un diálogo que mezcló humor y reflexión, ambas Susanas hablaron sobre el amor, el éxito y la vida. La conductora recordó momentos clave de su carrera, como su transformación en rubia por accidente en Venezuela, y confesó que no cambiaría nada de su vida, salvo haber estado más cerca de su madre. “Viví, hice todo lo que me gustó en la vida. Viajé, amé, fui amada”, expresó.

La charla también incluyó consejos y advertencias. Cuando la joven Susana preguntó si se casarían de nuevo, la diva respondió con sinceridad: “No te lo aconsejo. Es una desgracia. Muy bien no me fue en el matrimonio”. Sobre el amor, dejó claro que nunca sufrió por ello y que siempre optó por seguir adelante: “Si no va, te vas”.

El uso de inteligencia artificial para recrear a su yo del pasado fue aplaudido por la conductora, quien confesó que inicialmente dudó en realizar la experiencia. “Está hecho como los dioses. La verdad es que me tocó el corazón”, dijo al final del programa, visiblemente emocionada. La actriz que asumió el papel de la diva joven fue Jazmín Diz que quedó seleccionada de un riguroso casting del canal de las pelotas.

El cierre de temporada de Susana Giménez no solo marcó el final de un ciclo televisivo, sino también un hito en la fusión de tecnología y entretenimiento. Una despedida a la altura de una de las figuras más icónicas de la televisión argentina con 11.9 puntos de audiencia.